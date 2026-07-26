A 74 años del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, hoy recordamos a EVITA

El sábado 26 de julio de 1952, a las 20:25 horas, se apagaba para siempre la vida de Evita, la joven esposa del Presidente Juan Domingo Perón, a sus 33 años, víctima de un cáncer de cuello uterino.

Hoy, los argentinos recordamos el fallecimiento de Eva Duarte de Perón, la mujer que salió de Los Toldos para quedarse para siempre en el corazón del pueblo argentino.

Eligió los abrazos antes que los privilegios, los hospitales antes que los despachos, y entendió el poder como una herramienta al servicio de los más humildes, de la justicia social y de la dignidad de cada persona.

Evita no vive solamente en las páginas de la historia. Vive en cada escuela que abrió oportunidades, en el voto femenino que ayudó a conquistar, en cada gesto de solidaridad y en cada argentino que sigue creyendo que una sociedad se construye sin dejar a nadie atrás.

Su frase más célebre continúa marcando un camino: “Donde hay una necesidad, nace un derecho”.

A 74 años de su paso a la inmortalidad, su legado sigue convocándonos a construir una Argentina más justa, más libre y más solidaria. Su ejemplo permanece vivo en la memoria y en el corazón del pueblo.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.