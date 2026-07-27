Cobre caliente en San Juan: El boom minero exigirá más de 50.000 trabajadores y advierten por un colapso en la formación técnica

El territorio sanjuanino se perfila hacia un boom histórico del cobre que obligará a multiplicar por diez el empleo minero actual para alcanzar los 50.000 puestos directos hacia 2035.

El cuello de botella asoma como la gran amenaza operativa si las instituciones no aceleran la formación de capital humano de cara al pico de demanda proyectado para la próxima década.

La estrategia contempla la creación de un fondo educativo específico sustentado en las regalías mineras, aportes del RIGI y fondos especiales para duplicar los egresados técnicos anuales.

El mapa de los oficios críticos y la demanda salarial

La magnitud del desafío laboral que se avecina en la cordillera no admite improvisaciones de escritorio, exigiendo una reconversión profunda en la matriz educativa de la región. El informe detalla con precisión quirúrgica las áreas que liderarán la inserción en el mercado, comenzando por los operadores de mina y planta que absorberán 18.000 puestos en las tareas de procesamiento extractivo. Detrás se ubican los mecánicos de equipos pesados con 12.000 vacantes imprescindibles para el mantenimiento de flotas colosales, camiones fuera de ruta, perforadoras y palas de alta complejidad tecnológica.

A su vez, la logística en alta montaña requerirá 10.500 expertos en transporte y cadena de suministro, mientras que la planificación estratégica quedará en manos de ingenieros de mina y de procesos con 8.200 perfiles requeridos. Las áreas de control no se quedan atrás, sumando 6.500 especialistas en higiene, seguridad y ambiente, 4.800 técnicos en transformación digital y automatización robótica, y 3.000 profesionales abocados a la gestión social y comunitaria para asegurar la convivencia pacífica con las poblaciones locales.

El plan a contrarreloj y el financiamiento de la nueva era

Para evitar que la oportunidad histórica se transforme en un dolor de cabeza operativo, el plan educativo apunta a elevar de 3.000 a 8.000 los egresados técnicos anuales hacia 2030 mediante una inyección masiva de recursos. La infraestructura necesaria se fondeará destinando el 15% de las regalías de los nuevos emprendimientos, sumando aportes extraordinarios provenientes del régimen de inversiones y del fondo especial para el desarrollo minero. Como eje fundamental de inclusión y modernización, la iniciativa busca duplicar la participación femenina en el sector hasta alcanzar un 25% de la fuerza laboral efectiva.

El dilema sanjuanino expone las contradicciones de un país con recursos millonarios bajo la tierra pero con graves falencias estructurales en su educación técnica. Mientras las compañías multinacionales ultiman los detalles para encender los motores de extracción masiva, la dirigencia local corre contra el reloj para evitar que la falta de calificación profesional frene el despegue económico. El futuro del cobre argentino se juega en las aulas y en la capacidad de gestión para transformar la riqueza mineral en verdadero desarrollo federal.

Lo que tenés que saber sobre el boom minero: Explosión laboral : San Juan proyecta superar los 50.000 trabajadores directos en la minería de cobre hacia el año 2035, multiplicando por diez su dotación actual.

: San Juan proyecta superar los 50.000 trabajadores directos en la minería de cobre hacia el año 2035, multiplicando por diez su dotación actual. Perfiles más buscados : La demanda se concentra fuertemente en operadores, mecánicos de equipos pesados y expertos en logística de alta montaña.

: La demanda se concentra fuertemente en operadores, mecánicos de equipos pesados y expertos en logística de alta montaña. Revolución educativa: Impulsan un plan para pasar de 3.000 a 8.000 egresados técnicos anuales financiados con un porcentaje de las regalías y el RIGI.

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