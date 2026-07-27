Motosierra para la gente, privilegios para los jueces: El nombramiento de Ana María Juan que destruye el relato libertario

El oficialismo avanzó con la incorporación de Ana María Juan al fuero federal mediante un mecanismo que sacudió los pasillos judiciales y encendió las alarmas de los sectores opositores.

La magistrada es esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, juez federal que investiga causas de alto voltaje político e institucional, generando un conflicto de intereses que la política no tardó en capitalizar.

Las denuncias sobre la supuesta manipulación de expedientes vuelven a colocar bajo la lupa la independencia de los tribunales en medio de un clima de extrema polarización.

El tablero de Comodoro Py y los hilos invisibles del poder

La designación de magistrados en áreas sensibles de la Justicia federal siempre funciona como un termómetro de la salud democrática, pero cuando los lazos familiares cruzan las secretarías y los juzgados, el escándalo está garantizado.

La llegada de Ana María Juan a un sillón clave del sistema judicial generó un terremoto de interpretaciones cruzadas, especialmente por su cercanía con Marcelo Martínez de Giorgi.

Las voces críticas apuntan directamente a que este tipo de movimientos busca tejer un entramado de contención para blindar a los funcionarios de los avatares judiciales que pisan los tribunales de Retiro.

Para los detractores de la actual gestión, este tipo de decisiones desmantela por completo el relato de renovación institucional con el que se impulsaron los cambios en el Estado.

Las esquirlas de la causa $Libra y otros expedientes que rozan el patrimonio y la transparencia de la administración central encuentran en los pasillos de Comodoro Py un refugio donde los tiempos procesales se estiran peligrosamente.

“Compran jueces y acomodan piezas para que las causas cajoneadas nunca lleguen a buen puerto”, denuncian sin anestesia desde los sectores opositores, exigiendo explicaciones formales en el Congreso.

La defensa oficial y el eterno barro de la política

Del otro lado del mostrador, los operadores del oficialismo minimizan las acusaciones y sostienen que los procedimientos se ajustan a las normativas vigentes, endilgándole a la oposición una campaña de desgaste sistemático para entorpecer la gestión.

Sin embargo, la acumulación de sospechas sobre el manejo de los fueros federales erosiona la credibilidad de un sistema judicial que históricamente ha demostrado una cintura envidiable para adaptarse a los vientos de turno, independientemente del color político que gobierne la Casa Rosada.

El combo entre nombramientos cuestionados, causas que duermen en los cajones y la permanente tensión entre el Ejecutivo y los tribunales confirma que la corporación política no está dispuesta a resignar sus resortes de impunidad.

Mientras los ciudadanos de a pie soportan el rigor de una economía asfixiante y el deterioro sistemático de sus condiciones de vida, los inquilinos del poder continúan jugando su propio partido en el tablero judicial, donde las fichas se mueven al compás de los intereses de la casta