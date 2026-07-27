Acusan a Javier Milei de usar fondos y recursos del Estado para militar por un candidato a presidente en Brasil

Cuando un presidente viaja al exterior en representación del Estado, la sociedad tiene derecho a saber quién financia ese desplazamiento. La pregunta adquiere aún mayor relevancia cuando la actividad principal del viaje tiene un fuerte contenido político-partidario. Eso es lo que ocurre con la reciente visita de Javier Milei a Brasil para participar en un acto junto a dirigentes del Partido Liberal y respaldar públicamente al espacio liderado por Jair y Flávio Bolsonaro.

Hasta el momento no existe información pública que identifique de manera concluyente quién asumió los costos del viaje. Esa ausencia de precisiones abre una serie de interrogantes que merecen ser respondidos por razones de transparencia y control del gasto público.

La primera hipótesis es que el viaje haya sido financiado por el Estado argentino como parte de una misión oficial. Si así fuera, corresponde conocer cuál fue la resolución administrativa que lo autorizó, qué partidas presupuestarias se utilizaron, cuánto costó el traslado, quiénes integraron la comitiva y cuál fue el fundamento institucional para destinar recursos públicos a una actividad con un marcado componente partidario.

Resulta fascinante —y tristemente sintomático— ver cómo la famosa motosierra oficial sufre un apagón repentino cuando se trata de hacer campaña con la billetera ajena. Aquella promesa rutilante de campaña sobre el "ajuste a la política" y el ahorro sagrado del contribuyente se evaporó en el aire, transformada en una coartada perfecta para usar fondos públicos en giras ideológicas personales.

Lo más grave no es solo la flagrante mentira de aquel relato austero, sino la inquietante pasividad social: una ciudadanía anestesiada que ya ni siquiera se enoja al comprobar cómo el dinero de sus impuestos financia los caprichos partidarios de la casta que venía a combatir.

Una segunda posibilidad es que parte de los gastos haya sido cubierta por los organizadores brasileños del evento. Esa práctica puede existe en algunos encuentros políticos internacionales, pero hasta ahora no hay evidencia pública de que haya ocurrido en este caso. Si hubiera sucedido, también correspondería conocerlo oficialmente.

Existe una tercera hipótesis: un esquema mixto, donde el Estado argentino haya afrontado algunos costos y los anfitriones otros. Sin documentación pública, tampoco puede confirmarse.

MILEI USO RECURSOS DEL ESTADO PARA HACER CAMPAÑA PARTIDARIA POR UN CANDIDATO A PRESIDENTE DE BRASIL



INTERES PARTICULAR. NO INTERES PUBLICO NI DE ESTADO



LA AGENDA FUE INFORMADA POR LA PRESIDENCIA PESE A SER UNA AGENDA PARTIDARIA SIN VISITAS A FUNCIONARIOS DE ESTADO FEDERAL… pic.twitter.com/A7YsMMqiot — Mariano Obarrio (@marianoobarrio) July 27, 2026

Las preguntas, entonces, se multiplican. ¿El viaje fue considerado una misión diplomática o una actividad política? ¿Se utilizó una aeronave oficial? ¿Cuál fue el costo total para el Estado? ¿Quién pagó el alojamiento, la seguridad y la logística? ¿Existe un informe de gastos? ¿Se publicarán esos datos conforme a los principios de publicidad de los actos de gobierno?

Más allá de las respuestas, el episodio reabre un debate más amplio. ¿Dónde termina la agenda institucional de un presidente y dónde comienza su actividad partidaria? ¿Debe el Estado financiar desplazamientos cuyo objetivo principal es participar en actos de fuerzas políticas extranjeras? ¿Qué estándares de transparencia deberían aplicarse en estos casos, independientemente del gobierno de turno?

En una democracia, las respuestas a estas preguntas no deberían depender de especulaciones ni de simpatías políticas. Deberían surgir de documentos públicos, rendiciones de cuentas y explicaciones oficiales.

Pero nos queda una reflexión más honda y melancólica: el verdadero éxito de este despilfarro no radica en la habilidad para ocultar las facturas, sino en la alarmante resignación colectiva. Nos hemos vuelto inmunes al cinismo de quienes llegaron prometiendo barrer con los privilegios, solo para reciclar las viejas mañas con nueva épica. Nadie grita, nadie se indigna; el contribuyente parece haber aceptado en silencio su rol de financista silencioso de cruzadas ajenas.

Mientras esa información no sea difundida, cualquier afirmación categórica sobre quién pagó el viaje carecería de sustento verificable. Precisamente por eso, el verdadero tema de interés público ya no es solamente el viaje, sino el silencio cómplice que aún rodea a su financiamiento.