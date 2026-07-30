Política | 28 Jul Giro normativo en el transporte Chau clandestinidad: la caja del pasaje para mascotas llega a micros y aviones La Secretaría de Transporte derogó normativas históricas e instrumentó la Resolución 2076/2025 para regular el traslado de perros y gatos en colectivos de larga distancia, trenes y vuelos. En esta nota te contamos todos los detalles del nuevo esquema burocrático, las exigencias del CVI digital de SENASA, las condiciones fijadas para los transportines y la letra chica que habilita a las empresas a cobrar un adicional por cada animal a bordo.