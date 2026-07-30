Intentaron asaltar a Daniel Scioli y el cerebro de la banda era su propio ex custodio

La realidad de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires volvió a superar cualquier guion de ficción con un episodio tan grotesco como alarmante. Un grupo comando fuertemente armado, que actuó luciendo máscaras de payaso para intentar dar un golpe millonario en una finca, fue desarticulado por las fuerzas de seguridad.

La sorpresa mayúscula saltó cuando las pericias judiciales confirmaron que el cerebro operativo y cabecilla de la gavilla delictiva no era un improvisado de la calle, sino un ex custodio personal de Daniel Scioli.

El hecho no solo causó estupor por la modalidad circense elegida para el atraco, sino que reactivó las alarmas sobre la absoluta porosidad, la falta de filtros y la degradación institucional que rodea a los anillos de protección de la alta dirigencia política, en momentos donde la casta gobernante se llena la boca hablando de "orden" mientras la delincuencia se filtra por sus propias oficinas.

Inteligencia previa y máscaras de colores: La traición del hombre de confianza

La reconstrucción de los hechos demuestra que los malvivientes irrumpieron en la propiedad con una logística milimétrica: empuñando armas de grueso calibre e intimidando a los presentes bajo la cobertura de grotescas máscaras de circo. Sin embargo, la efectividad del golpe dependía exclusivamente de la información privilegiada. El ex custodio —un hombre que durante años portó placa, armas y acceso irrestricto para velar por la integridad física del actual funcionario nacional— utilizó el conocimiento exhaustivo del lugar y los movimientos de la víctima para planificar el asalto.

"Con enemigos así no hace falta tener amigos, pero con custodios así estás condenado al muere", graficaron con sorna en los pasillos policiales tras confirmar la identidad del organizador. El trasvasamiento de la seguridad oficial al crimen organizado exhibe la connivencia y la ausencia total de antecedentes rigorosos al momento de asignar la custodia a las figuras del poder.

La inseguridad del conurbano y el negocio de la impunidad

Mientras la ciudadanía de a pie en municipios de la región padece a diario la angustia de los robos sin patrulleros ni respuesta estatal, los referentes de la política comprueban en carne propia que los mismos hombres contratados para cuidarlos terminan liderando las bandas armadas del conurbano.

La Justicia avanza sobre las ramificaciones de la "banda de los payasos" para determinar si existen más agentes o ex integrantes de las fuerzas de seguridad infiltrados en la estructura estatal de custodia.

El escándalo deja al desnudo la fragilidad de un sistema de control derruido, donde las lealtades institucionales se rematan al mejor postor y la traición se convierte en la mercadería más codiciada.

Las claves del asalto de la banda circense