Política | 27 Jul
Con amigos así, ¿para qué enemigos?
Intentaron asaltar a Daniel Scioli y el cerebro de la banda era su propio ex custodio
En esta nota vas a enterarte de la trama más bizarra y cinematográfica que sacude al conurbano bonaerense. Te contamos los detalles del fallido golpe comando perpetrado por delincuentes armados y con máscaras de payaso, cuya cabeza pensante resultó ser ni más ni menos que un expolicía que formó parte de la custodia personal de Daniel Scioli. Cuando la lealtad se vende al mejor postor y los encargados de cuidarte terminan liderando a los cacos, el asombro popular no tiene techo. ¿A quién le podés confiar tu seguridad cuando el enemigo duerme en tu propio prontuario?
La realidad de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires volvió a superar cualquier guion de ficción con un episodio tan grotesco como alarmante. Un grupo comando fuertemente armado, que actuó luciendo máscaras de payaso para intentar dar un golpe millonario en una finca, fue desarticulado por las fuerzas de seguridad.
La sorpresa mayúscula saltó cuando las pericias judiciales confirmaron que el cerebro operativo y cabecilla de la gavilla delictiva no era un improvisado de la calle, sino un ex custodio personal de Daniel Scioli.
El hecho no solo causó estupor por la modalidad circense elegida para el atraco, sino que reactivó las alarmas sobre la absoluta porosidad, la falta de filtros y la degradación institucional que rodea a los anillos de protección de la alta dirigencia política, en momentos donde la casta gobernante se llena la boca hablando de "orden" mientras la delincuencia se filtra por sus propias oficinas.
Inteligencia previa y máscaras de colores: La traición del hombre de confianza
La reconstrucción de los hechos demuestra que los malvivientes irrumpieron en la propiedad con una logística milimétrica: empuñando armas de grueso calibre e intimidando a los presentes bajo la cobertura de grotescas máscaras de circo. Sin embargo, la efectividad del golpe dependía exclusivamente de la información privilegiada. El ex custodio —un hombre que durante años portó placa, armas y acceso irrestricto para velar por la integridad física del actual funcionario nacional— utilizó el conocimiento exhaustivo del lugar y los movimientos de la víctima para planificar el asalto.
"Con enemigos así no hace falta tener amigos, pero con custodios así estás condenado al muere", graficaron con sorna en los pasillos policiales tras confirmar la identidad del organizador. El trasvasamiento de la seguridad oficial al crimen organizado exhibe la connivencia y la ausencia total de antecedentes rigorosos al momento de asignar la custodia a las figuras del poder.
La inseguridad del conurbano y el negocio de la impunidad
Mientras la ciudadanía de a pie en municipios de la región padece a diario la angustia de los robos sin patrulleros ni respuesta estatal, los referentes de la política comprueban en carne propia que los mismos hombres contratados para cuidarlos terminan liderando las bandas armadas del conurbano.
La Justicia avanza sobre las ramificaciones de la "banda de los payasos" para determinar si existen más agentes o ex integrantes de las fuerzas de seguridad infiltrados en la estructura estatal de custodia.
El escándalo deja al desnudo la fragilidad de un sistema de control derruido, donde las lealtades institucionales se rematan al mejor postor y la traición se convierte en la mercadería más codiciada.
Las claves del asalto de la banda circense
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La caída de la farsa: La vestimenta con máscaras de payaso buscaba desorientar las cámaras de seguridad, pero la inteligencia interna delató al ex custodio.
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Falta de auditoría interna: El caso encendió las alarmas sobre el nulo control sobre el personal desplazado de las custodias de altos funcionarios.
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Complicidad en la región: La Justicia busca determinar la existencia de aguantaderos en el conurbano bonaerense utilizados por la banda.
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El silencio de la dirigencia: Desde la órbita de Scioli evitaron realizar declaraciones públicas sobre la detención de quien fuera su hombre de seguridad.