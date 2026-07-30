Vicky Villaruel abrió su corazón en las redes por el día del perro callejero y recordó a su fiel Habano

La vicepresidenta Victoria Villarruel conmemoró el Día Internacional del Perro Callejero con un profundo posteo en sus redes sociales enfocado en la adopción responsable.

Recordó con enorme cariño a Habano, un perro al que rescató de la calle y que fue su inseparable compañero durante once años de su vida.

Aprovechó la ocasión para visibilizar la encomiable labor silenciosa de los rescatistas y presentar a los integrantes actuales de su hogar: Capitán, Chichita y Gaucho.

De la trinchera política al refugio del corazón

En medio de una agenda siempre cargada de tensiones institucionales y pulsos de poder, la política también regala espacios para la emoción y el afecto más genuino.

Aprovechando la conmemoración global de este 27 de julio, la titular del Senado eligió correr el foco de la rosca partidaria para compartir una vivencia personal que refleja su profundo amor por los animales.

"Tengo un profundo cariño por los perros. A lo largo de mi vida tuve la alegría de compartir momentos con compañeros fieles que me enseñaron algo muy valioso: el amor más sincero muchas veces llega sin pedir nada a cambio", expresó en su cuenta oficial, desatando una ola de reacciones positivas en el universo digital.

El relato emotivo tuvo como principal protagonista a Habano, un animal que la vicemandataria rescató directamente del asfalto y que se convirtió en su sombra durante más de una década.

Esa experiencia marcó a fuego su vínculo con las mascotas, un lazo que hoy continúa multiplicando en su día a día junto a Capitán, Chichita y Gaucho.

Este último, según detalló la propia funcionaria, fue puesto a resguardo siendo apenas un cachorro gracias al laburo denodado de personas e instituciones comprometidas con la protección animal, transformándose en una adopción que le devolvió enormes alegrías a su hogar.

Hoy se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la realidad de miles de animales que viven sin hogar y a promover la adopción responsable.



Tengo un profundo cariño por los perros. A lo largo de mi vida tuve la alegría de… pic.twitter.com/ftD9ZvuiLj — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 27, 2026

Un llamado urgente a la adopción y la empatía

Más allá del anecdotario personal, el mensaje de Villarruel funcionó como una plataforma de concientización para poner sobre la mesa la cruda realidad de miles de animales que sobreviven sin un techo.

En un mundo donde la indiferencia suele ganar terreno, la referente política destacó que tener una mascota y cuidarla con respeto no constituye meramente una obligación legal, sino un auténtico acto de humanidad.

"Ojalá esta fecha nos anime a mirar con más atención a esos perros que esperan una familia y un hogar", suplicó, invitando a todos los ciudadanos con posibilidades a transitar el camino de la adopción responsable.

El reconocimiento tampoco esquivó a los verdaderos héroes anónimos de esta causa: los rescatistas y refugios que sostienen las estructuras de protección con esfuerzo a pulmón y en completo silencio.

Frente a una sociedad muchas veces anestesiada por los problemas económicos y las peleas de la casta, la pausa animalista de la Vicepresidenta recordó que la empatía hacia los que sufren en la calle sigue siendo el termómetro más fiel de nuestra propia condición humana. Como bien señaló la funcionaria, adoptar cambia vidas y es una decisión de la que jamás se vuelve atrás.