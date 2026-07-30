El feudo de "El Nene" Vera maneja los programas de empleo del Gobierno de Milei

Mientras el discurso oficial del Poder Ejecutivo Insiste en la eliminación de la intermediación y el "fin de los curros de la política", la realidad territorial en la provincia de Buenos Aires demuestra que las viejas mañas del conurbano gozan de una salud envidiable dentro de La Libertad Avanza.

El exdirigente vinculado al massismo y actual operador libertario Walter “El Nene” Vera logró concretar un desembarco masivo en las unidades de gestión previsional y laboral más jugosas del distrito de Moreno.

La jugada territorial no solo incluyó la colonización de las oficinas de ANSES en puntos neurálgicos como Trujui, Cuartel V y Moreno Centro, sino que coronó el reparto de cargos con el control absoluto de la Agencia Territorial, el organismo clave dependiente de la Secretaría de Trabajo (Ministerio de Capital Humano) que administra los programas de empleo en la región.

De perder la interna con Mariel Fernández a atornillarse en ANSES

La metamorfosis política en Moreno tuvo su punto de partida tras las elecciones primarias de agosto de 2023. Luego de perder la interna de Unión por la Patria frente a la actual intendente Mariel Fernández, dirigentes del espacio como Gastón Esperanza decidieron hacer las valijas, saltar al barco libertario y ubicarse en la jefatura de ANSES Trujui.

A este acomodo se sumaron Sergio Solís (abogado y policía retirado) en Moreno Centro y Francisco Saracino en la UDAI de Cuartel V.

Lo revelador del entramado es que estos funcionarios responden de manera directa a la Fundación Moreno Te Quiero, el búnker político regenteado por "El Nene" Vera y su hija Andrea.

"Te venden la austeridad pero se reparten los despachos entre amigos de la fundación", denuncian militantes de la primera hora que observan cómo la estructura oficial se transformó en una sucursal del clan familiar para manejar discrecionalmente los datos y la atención de los sectores más vulnerables.

La caja de Capital Humano: Manejo de planes sociales y control de la calle

Si las dependencias de la seguridad social aseguran el manejo de los padrones y el volumen territorial, la joya de la corona quedó sellada en el área laboral. La conducción de la Agencia Territorial quedó asignada a Maximiliano Sandoval, un hombre de extrema confianza del propio "Nene" Vera.

Desde este despacho, el clan pasa a controlar la tramitación de programas centrales como Volver al Trabajo (el esquema que reemplazó al Potenciar Trabajo).

En un municipio fuertemente castigado por la pobreza estructural y la desocupación, administrar los programas de empleo otorga un poder de presión política incalculable, demostrando que los viejos barones locales simplemente cambiaron de camiseta para seguir financiando sus aparatos con fondos del Estado nacional.