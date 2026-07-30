Opinión | 29 Jul Giro metabólico en la salud pública El engaño de la glucosa: cinco hábitos inocentes que te disparan el azúcar en sangre Tras años de echarle la culpa al alfajor de la tarde, la ciencia reveló que el estrés diario, el insomnio y el sedentarismo detonante destruyen tu metabolismo aunque no comas dulces. En este informe de VisionPolitica.com.ar te revelamos cómo la rosca biológica de la vida urbana te genera resistencia a la insulina y cuáles son las armas nutricionales para no terminar pagando la factura médica.