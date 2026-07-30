Otro papelón del vocero de Milei: tiró cifras falsas sobre estudiantes extranjeros y un periodista lo desnudó | VIDEO.

La improvisación sistemática de la administración libertaria volvió a quedar en evidencia durante un intercambio bochornoso en la Casa Rosada. Con absoluta liviandad, el flamante vocero Adrián Ravier soltó una cifra disparatada al asegurar que el 40% de los estudiantes de Medicina son extranjeros, repitiendo un latiguillo que ya había sido desmentido hasta el cansancio.

Lejos de manejar información fehaciente, el operador oficialista improvisó en vivo, intentó parchar el furcio diciendo que era el porcentaje general de la UBA y terminó admitiendo su total ignorancia cuando los periodistas lo acorralaron con la realidad. El Gobierno pisa el palito de su propia desidia y demuestra que opera con estadísticas truchas para fabricar un enemigo.

El origen de este invento mediático se remonta a varios meses atrás, cuando el subsecretario Alejandro Álvarez instaló el número falso para agitar las aguas y preparar el terreno del arancelamiento. Aunque las bases de datos oficiales de la UBA y del propio Ministerio de Capital Humano dinamitaron esa mentira con papeles en la mano, la cúpula oficialista prefirió reciclar el relato.

La realidad que ocultan los números oficiales es contundente y deja en ridículo a los portavoces del ajuste. Los extranjeros representan apenas el 4,1% del total en pregrado y grado de las universidades públicas, mientras que en Medicina el porcentaje real ronda el 28% sobre una matrícula global, bajando drásticamente al 6,1% entre los ingresantes recientes. La maquinaria de mentiras oficial busca estigmatizar mezclando a estudiantes temporarios con residentes arraigados en el país desde hace años.