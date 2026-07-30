Un ministro de Lula trato de payaso a Milei y Brasil hace crecer la tensión diplomática

La política exterior basada en tuits picantes y bravuconadas de tribuna acaba de chocar de frente contra la cruda realidad del tablero geopolítico regional.

La escalada verbal impulsada por el presidente Javier Milei durante su incursión proselitista en suelo brasileño —donde apoyó abiertamente a la oposición y agredió al Partido de los Trabajadores— tuvo una réplica furiosa y sin filtros desde el corazón del Palacio do Planalto, dejando al descubierto que la diplomacia de los insultos se paga carísima.

El encargado de encender la mecha y ponerle los puntos al libertario fue el ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, quien no dudó en utilizar un descalificativo lapidario para referirse al jefe de Estado argentino.

“El payaso del presidente argentino vino a Brasil y habló de Brasil cuando el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho mayor, su inflación es mucho mayor”, disparó el funcionario de Lula con una crudeza inusitada para el protocolo internacional.

Lejos de bajar la espuma institucional, el canciller brasileño Mauro Vieira ratificó la gravedad de la afrenta y calificó el ataque libertario como “sumamente grave e inaceptable”, denunciando una abierta injerencia en los asuntos internos del país vecino.

La administración de Lula decidió además dar un paso diplomático de extrema tensión al llamar a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citar formalmente en Brasilia al embajador argentino, Guillermo Daniel Raimondi, para exigirle explicaciones oficiales.

Mientras la cancillería de ambos países hace malabares para evitar una ruptura formal de relaciones, el alineamiento internacional del Gobierno queda expuesto a los vaivenes de una ideología que prioriza la tribuna virtual por sobre los intereses comerciales de la Nación.

Las consecuencias de esta pelea de comidilla política no tardaron en repercutir en los mercados y en los foros globales, donde Brasil consolida respaldos pesados como el de China frente a lo que denominan injerencias extranjeras. El Cono Sur arde y los payasos de ambos lados del mostrador siguen jugando con fuego.

Lo que tenés que saber sobre el conflicto bilateral: