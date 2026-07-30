Tormenta perfecta en la Provincia: la crisis económica ahoga a los municipios bonaerenses y los arrastra a una parálisis total

La crisis económica que atraviesan los hogares bonaerenses terminó por desatar una tormenta perfecta en las arcas de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, consolidando al territorio bonaerense como la jurisdicción con los índices de cobrabilidad más castigados de la Argentina. Frente a la pérdida de poder adquisitivo, las familias se ven obligadas a priorizar deudas bancarias o consumos esenciales por sobre la boleta de las tasas municipales.

Esta decisión provocó un descalabro fiscal de escala histórica: la morosidad general en la provincia trepó hasta un alarmante 37,8%, dejando a los intendentes con márgenes de maniobra mínimos para sostener la gestión cotidiana.

El impacto de la falta de pago no se distribuye de manera uniforme, pero muestra indicadores críticos tanto en las zonas urbanas como en el interior. Mientras que en las comunas del interior el incumplimiento alcanza un promedio del 23,1%, en el Conurbano bonaerense la cifra escala hasta el 30,5%. El punto de mayor tensión social y fiscal se registra en Florencio Varela, donde la tasa de deudores en situación irregular rozó un escandaloso 38,3%.

Caída de la coparticipación y asfixia en el interior

A la drástica reducción de la recaudación propia se le suma la contracción en los giros desde la administración provincial. Las transferencias automáticas y coparticipables sufrieron una caída libre del 3,8% real, lo que terminó por asfixiar el funcionamiento de los ejecutivos locales. Esta onda expansiva golpeó con especial dureza a distritos turísticos y productivos que registraron fuertes mermas interanuales en sus fondos:

Pinamar: sufrió una contracción del -9% en sus fondos coparticipables.

Villa Gesell: registró un desplome del -7% .

Monte Hermoso: anotó un saldo negativo del -6,5% .

Florentino Ameghino: experimentó una baja del -6,42%.

La debacle alcanzó también a cabeceras de región como Tandil, donde las autoridades locales encendieron las alarmas al confirmar que la efectividad de cobro en las tasas se derrumbó al 56%.

Este bache se vio agravado por el severo arrastre de deudas de coberturas de salud estancadas como el IOMA. En tanto, en comunas medianas como Las Flores, los intendentes debieron formalizar normativas de urgencia para reconocer el impacto del proceso recesivo en los contribuyentes urbanos y rurales.

Indicadores de la crisis fiscal municipal

Distrito / Indicador Registro de Impacto Consecuencia en la Gestión Morosidad General PBA 37,8% de deuda acumulada. Ahogo financiero generalizado en las comunas. Conurbano Bonaerense 30,5% de morosos en promedio. Riesgo en la continuidad de servicios públicos esenciales. Florencio Varela Pico crítico del 38,3% de no pago. Reducción severa de la cobrabilidad propia. Tandil Cobrabilidad efectiva de solo el 56%. Bache multimillonario agravado por atrasos del IOMA. Coparticipación General Caída real del 3,8%. Menor margen presupuestario para obras y salarios.

El impacto en la calle: Con las cuentas en rojo, comunas como Avellaneda salieron a ofrecer planes de regularización extraordinarios con condonación del 100% de multas e intereses para comercios e industrias. Sin embargo, estas herramientas no logran mitigar la parálisis operativa: municipios de toda la provincia debieron espaciar las frecuencias en la recolección de residuos, congelar las cuadrillas de bacheo, apagar luminarias y racionar los insumos médicos en los hospitales municipales.

El achique del margen fiscal comunal vuelve a poner en evidencia que la falta de recursos en la administración local impacta de forma directa sobre la calidad de vida de los vecinos que sí mantienen sus tributos al día, en un escenario donde la prestación de los servicios básicos camina sobre la cornisa.