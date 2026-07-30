Rusia acorrala al creador de Telegram: emitieron una orden de búsqueda internacional contra Pável Dúrov por terrorismo.

la tensa coexistencia entre las plataformas de mensajería cifrada y los aparatos de inteligencia estatal saltó por los aires. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de la Federación de Rusia oficializó la emisión de una orden de búsqueda internacional contra Pável Dúrov, creador y CEO de Telegram, bajo cargos directos de complicidad en terrorismo, facilitación de actos de sabotaje y falta de cooperación con los organismos de seguridad nacional.

La embestida de Moscú representa un salto cuantitativo en la persecución contra el magnate tecnológico. Según la hipótesis del Kremlin, Telegram se transformó en una zona liberada utilizada de forma sistemática por los servicios de inteligencia de Ucrania para captar, financiar y coordinar a ciudadanos rusos en ataques contra infraestructura estratégica, valiéndose incluso de herramientas y robots de la propia plataforma —como el servicio de citas Leo Match— para operaciones de infiltración y reclutamiento.

La doble pinza geopolítica: Ni en Occidente ni en Oriente

El nuevo revés judicial deja a Dúrov en una encrucijada inédita en la historia de los magnates de Silicon Valley y Eurasia. El cerco del FSB se superpone al complejo proceso penal que el empresario ya arrastra en Europa, tras su sonada detención y procesamiento en Francia por cargos vinculados a la negativa de moderar contenidos criminales, combatir el crimen organizado y facilitar claves de cifrado a las autoridades gala y europeas.

La paradoja roza el absurdo geopolítico: mientras los gobiernos occidentales sospechan de Telegram por sus orígenes rusos y su supuesta opacidad ante el narcotráfico y la pornografía infantil, el aparato de seguridad de Vladímir Putin lo señala como un instrumento funcional a la OTAN y a Kiev. Para el magnate, los márgenes de maniobra y los países de asilo se reducen a velocidad crucero.

El banquillo de los acusados: Cuando la privacidad es vista como amenaza estatal

La ofensiva contra Dúrov expone la intolerancia de los Estados-nación frente a las tecnologías que eluden su control coercitivo. En un contexto de guerra abierta y tensiones globales, la negativa de Telegram a entregar puertas traseras o datos de sus usuarios es interpretada por los gobiernos como una afrenta directa a la seguridad nacional.

La batalla por la plataforma ya no es solo legal o tecnológica; es un choque doctrinario sobre quién ejerce la soberanía real en la era de la información.