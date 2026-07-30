Marcela Pagano pide el juicio político a Javier Milei por crisis con Brasil.

El tablero político y legislativo explotó por los aires con un movimiento que nadie esperaba desde las entrañas del propio oficialismo o sus alrededores.

En medio de una gestión que no pega una y acumula frentes de conflicto por todos lados, la diputada Marcela Pagano decidió ir a fondo y presentó formalmente un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei fundamentado en el mal desempeño y la gravísima crisis diplomática desatada con Brasil.

La embestida parlamentaria cae como una bomba de profundidad en la Casa Rosada, justo cuando el Ejecutivo intenta vender una supuesta centralidad internacional que se desmorona al ritmo de los exabruptos y las peleas de redes sociales.

La legisladora consideró que la impericia diplomática y el constante nivel de agresión hacia los principales socios comerciales de la región configuran causal constitucional suficiente para ponerle un freno institucional al mandatario.

El costo del relato y el aislamiento regional

La jugada de Pagano desnuda el profundo malestar que generan las formas y el contenido de la política exterior libertaria, donde la diplomacia presidencial se maneja a base de caprichos ideológicos y tironeos innecesarios con los vecinos.

Romper lanzas con Brasil, nuestro socio estratégico indispensable, no es solo un papelón geopolítico, sino un tiro en el pie para la economía nacional que ahora queda expuesta a retaliaciones comerciales y al aislamiento continental.

Mientras en Balcarce 50 intentan minimizar el impacto del expediente y barajan respuestas de urgencia para contener la hemorragia legislativa, la oposición observa el espectáculo atónita ante una nueva muestra de autodestrucción oficial.

El costo del delirio ideológico empieza a cobrarse en las instituciones, dejando en evidencia que la supuesta motosierra diplomática solo sirve para prender fuego los puentes que sostienen al país.