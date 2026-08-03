La última batalla de Cristina Kirchner: la expresideta busca domesticar a Axel Kicillof con un relato machista.

El peronismo asiste a un nuevo y crucial capítulo en su interminable batalla por la conducción. En una maniobra que combina la defensa judicial con la ofensiva política, Cristina Kirchner ha relanzado su estrategia de cara a las elecciones del próximo año, calificando su situación judicial como producto de un sistema "machista" y "patriarcal".

Esta nueva narrativa de persecución de género no busca únicamente revertir su condena —una posibilidad prácticamente nula en el plano internacional—, sino transformar su debilidad judicial en un activo político para sitiar el liderazgo emergente de Axel Kicillof, condicionar las listas y definir el futuro del espacio opositor.

Al plantear que está detenida por ser mujer, la expresidenta intenta establecer que cualquier tipo de búsqueda de independencia por parte del gobernador bonaerense es una traición y una complicidad con una justicia misógina.

El "Caso Fontevecchia" y los límites de la justicia internacional

La jugada de Cristina Kirchner incluye una presentación de sus abogados ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la historia judicial argentina —y en particular el histórico "Caso Fontevecchia"— establece límites taxativos a la intervención de organismos extranjeros.

En 1995, la revista Noticias fue condenada por la Corte Suprema argentina a pagar una indemnización al entonces presidente Carlos Menem por una investigación sobre su hijo extramatrimonial. Tras apelar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio la razón a la publicación en 2001.

La Corte argentina, en 2017 y obligada por el tribunal de San José de Costa Rica, aceptó cumplir parcialmente con las reparaciones económicas, pero prohibió taxativamente que un tribunal extranjero anule sentencias locales firmes.

Este estándar determina que los organismos internacionales pueden declarar la violación de un derecho y exigir reparaciones, sin tener la potestad de actuar como instancia de apelación superior o alterar la cosa juzgada del Poder Judicial argentino.

Por lo tanto, el reclamo de Cristina Kirchner en la ONU, al igual que ocurrió con los expresidentes de Brasil y Corea del Sur (Lula da Silva y Park Geun-hye), no tiene posibilidades reales de modificar su condena ni frenar el calendario electoral. El objetivo de la presentación es, en esencia, partidario y simbólico.

Kicillof ante Javier Milei: Honestidad, "quietismo" y el miedo a la "albertización"

Mientras Cristina Kirchner lucha por su existencia política, Axel Kicillof se consolida en las encuestas relevadas en 2026 como el candidato natural del peronismo para enfrentar a Javier Milei en 2027. La mayoría de las mediciones ubican al gobernador bonaerense por encima de la expresidenta en intención de voto y con un saldo de imagen menos negativo.

Sin embargo, Kicillof se encuentra atrapado en una paradoja. Su ventaja es obvia: está libre y es considerado honesto por un electorado que comparte con el kirchnerismo.

Su desventaja es más compleja: no puede hacer valer su "carrera intachable de honestidad" sin romper conceptualmente con Cristina Kirchner —al oponerse tanto a la corrupción de Javier Milei como a la del propio kirchnerismo— y, más importante aún, con el núcleo duro de votantes que la expresidenta mantiene fiel.

Sabe que si Milei mantiene su popularidad y se encamina a una reelección, Cristina Kirchner se fortalece al poder amenazar con romper el espacio, quedándose con una porción de legisladores fieles, lo que podría dejar al gobernador saltando "directamente al vacío".

Esta doble realidad es lo que mantiene a Kicillof en una táctica de "quietismo". El gobernador confía en que, a medida que llegue la elección, el tiempo jugará a su favor porque el kirchnerismo no tiene candidato propio.

De hecho, analistas como Facundo Nejamkis indican que, de haber elecciones hoy, el escenario más probable sería un balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, ganando el gobernador bonaerense por cinco puntos de diferencia.

El falso truco del ancho falso y el verdadero objetivo

La reaparición de Cristina Kirchner apelando a un relato de persecución machista es la confirmación definitiva de que su hegemonía política en el peronismo está en riesgo ante el liderazgo de Axel Kicillof. Tildar de "termos" al plantel de la Selección por Malvinas y ahora de "machista" a la justicia para disciplinar a su exministro expone que su conducción se sostiene sobre la manipulación simbólica y el miedo a la ruptura, no sobre un proyecto de futuro. Kicillof, atrapado en el "quietismo", asiste a un conventillo de alta alcurnia donde la expresidenta busca garantizar lugares en las listas para su clan familiar y un indulto presidencial en 2027, antes que la suerte de los trabajadores que sufren el ajuste de Javier Milei. La interna peronista deja al descubierto que la casta política, sea libertaria o kirchnerista, vive divorciada de la realidad social, rifando la dignidad y los recursos de la tierra en su propio beneficio de cúpula.

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