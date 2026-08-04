Información General | 4 Aug Prevención nutricional en salud pública El secreto lácteo para frenar la hipertensión que la medicina tradicional pasa por alto 08:00 |En esta nota te contamos todos los detalles sobre cómo el consumo de queso suizo se consolida como una estrategia clave para regular la presión arterial de forma natural. Con el respaldo de instituciones como la American Heart Association y el Instituto Nacional de Salud, los especialistas destacan su bajísimo aporte de sodio, su riqueza en calcio y sus péptidos vasodilatadores para cuidar el sistema cardiovascular.