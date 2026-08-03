Mayoría de edad y trinchera digital: cómo el histórico portal de Berisso sobrevivió a la rosca y al paso del tiempo

Dieciocho años atrás, el ecosistema informativo de la región comenzaba a cambiar para siempre con el nacimiento del primer portal digital del distrito. Resulta que el medio consolidó su espacio a base de reflejar los reclamos cotidianos y visibilizar las problemáticas que los intendentes de turno siempre quisieron esconder bajo la alfombra. Lejos de los escritorios refrigerados de la capital provincial, la redacción se metió de lleno en el barro de los barrios, convirtiéndose en un altavoz ineludible para los vecinos comunes.

El camino recorrido no estuvo exento de turbulencias, migrando desde las primeras coberturas web hasta la consolidación de canales propios en radio y streaming. A lo largo de estas casi dos décadas, el portal se transformó en un termómetro filoso de la política local, soportando presiones y marcándole la cancha a los operadores de siempre. Mientras los gobiernos municipales pasaban prometiendo obras que nunca llegaban, el periodismo territorial quedó como el único testigo incómodo de la realidad cotidiana.

En un escenario donde la gran mayoría de los medios se pliega a las conveniencias de la pauta oficial, cumplir años manteniendo el pulso crítico es una rareza. La celebración de este aniversario demuestra que la exigencia de un periodismo independiente sigue siendo una herramienta vital frente a la desinformación generalizada. Con la mira puesta en lo que viene, el desafío de seguir incomodando a la casta política continúa intacto en la agenda del conurbano profundo.

Lo que tenés que saber sobre el aniversario de BerissoCiudad:

Pioneros digitales: El portal cumplió 18 años consolidado como el primer diario nativo de internet en el distrito de Berisso.

Trinchera barrial: A lo largo de su historia, el medio se destacó por visibilizar los reclamos postergados de los vecinos frente a la desidia institucional.

Expansión comunicacional: Del formato escrito inicial, el proyecto sumó radio propia para ampliar su llegada a toda la comunidad regional.