Empleo y futuro: sigue abierta la inscripción para ingresar al Servicio Penitenciario de CABA

La búsqueda de estabilidad laboral se convirtió en una de las mayores urgencias para las familias platenses en este exigente 2026. Ante este panorama, la apertura de inscripciones para integrar las filas del Servicio Penitenciario de CABA despertó un interés masivo en los barrios de nuestra ciudad.

Muchos jóvenes ven en esta carrera una salida concreta para garantizarse un ingreso fijo, obra social y capacitación profesional frente a la falta de oportunidades en el sector privado.

Las autoridades del área de incorporaciones recordaron cuáles son los requisitos indispensables para postularse al escalafón. Los interesados deben ser ciudadanos argentinos nativos o por opción, contar con secundario completo sin adeudar materias, aprobar los exámenes psicofísicos de rigor y cumplir con los rangos de edad establecidos por la fuerza porteña.

La demanda de formularios creció exponencialmente en las oficinas y plataformas digitales habilitadas para tal fin.

En tiempos difíciles, el trabajo registrado es la mejor herramienta para sostener el crecimiento de las familias en las diagonales.

Lo que tenés que saber sobre la convocatoria