Política | 4 Aug
Oportunidad laboral
Empleo y futuro: sigue abierta la inscripción para ingresar al Servicio Penitenciario de CABA
08:49 |Cientos de jóvenes ven en esta convocatoria una salida laboral firme en medio de la crisis. El Servicio Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene abierta su convocatoria para incorporar personal, generando gran expectativa en las diagonales. Mientras el mercado de trabajo sigue golpeando duro al bolsillo, el municipio acompaña las iniciativas de inserción profesional para los vecinos.
La búsqueda de estabilidad laboral se convirtió en una de las mayores urgencias para las familias platenses en este exigente 2026. Ante este panorama, la apertura de inscripciones para integrar las filas del Servicio Penitenciario de CABA despertó un interés masivo en los barrios de nuestra ciudad.
Muchos jóvenes ven en esta carrera una salida concreta para garantizarse un ingreso fijo, obra social y capacitación profesional frente a la falta de oportunidades en el sector privado.
Las autoridades del área de incorporaciones recordaron cuáles son los requisitos indispensables para postularse al escalafón. Los interesados deben ser ciudadanos argentinos nativos o por opción, contar con secundario completo sin adeudar materias, aprobar los exámenes psicofísicos de rigor y cumplir con los rangos de edad establecidos por la fuerza porteña.
La demanda de formularios creció exponencialmente en las oficinas y plataformas digitales habilitadas para tal fin.
En tiempos difíciles, el trabajo registrado es la mejor herramienta para sostener el crecimiento de las familias en las diagonales.
Lo que tenés que saber sobre la convocatoria
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La propuesta: El Servicio Penitenciario de CABA mantiene abierta la inscripción para sumar nuevo personal a sus filas.
- Los requisitos: Exigen ser argentino, tener secundario completo, aprobar los filtros psicofísicos y cumplir con la edad reglamentaria.
- La demanda: Cientos de jóvenes de la región consultan diariamente los canales oficiales para anotarse y conseguir estabilidad laboral.