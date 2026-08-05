Facundo Moyano hasta las manos: 5 AM corría a Candela Arizaga semidesnuda por la calle, ambos re drogados

El amanecer en el norte de la ciudad se convirtió de golpe en un set de película bizarra cuando los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad sobre una situación desesperante que se encuentra involucrado el empresario e hijo de Hugo Moyano, Facundo Moyano.

Resulta que la joven modelo Candela Arizaga fue encontrada deambulando semidesnuda y desorientada por las calles aledañas a las Barrancas de Belgrano, desatando un operativo de emergencia que rápidamente escaló hasta la comisaría.

La escena de la chica perdida en plena vía pública expuso los códigos de una noche cargada de excesos y discusiones descontroladas que nadie del círculo íntimo esperaba que saliera a la luz.

Las rispideces venían cocinándose a fuego lento dentro de un departamento de la zona hasta que la situación se fue completamente de las manos, obligando la intervención de los patrulleros. Tras el aviso de los transeúntes, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron y demoraron al sindicalista Facundo Moyano en medio de un confuso episodio con su pareja.

🤬Escándalo con drogas sacude a la familia del basurero Moyano.

👮Demoraron a Facundo Moyano tras una discusión de pareja y hallaron a Candela Arizaga semidesnuda en la calle.

💰Así, como millonarios mafiosos viven los sindicalistas argentinos.

🚨Y después quieren que no gane… pic.twitter.com/6TQwkl5Klb — Primera Página (@PrimeraPaginaOK) August 4, 2026

Aunque los voceros del dirigente intentaron minimizar el escándalo asegurando que se trató de un malentendido doméstico, la magnitud de la exposición pública dejó al descubierto los manejos oscuros y las miserias de una pareja que vive al límite.

La figura de la mediática Candela Arizaga quedó en el centro de todas las miradas tras trascender las impactantes imágenes que la muestran deambulando en condiciones vulnerables.

Mientras la farándula barata intenta digerir la noticia, el raid nocturno vuelve a poner bajo la lupa la conducta de ciertos referentes que pregonan una vida de privilegios pero terminan protagonizando escándalos callejeros.

La combinación de poder sindical, exposición mediática y noches sin control dibuja el combo perfecto para que la fachada de la buena vida se derrumbe a la vuelta de la esquina.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo en Belgrano: