Sebastián Pareja cruza a Kicillof y busca crear una unicameralidad para terminar con la "casta legislativa"

La maquinaria política de La Libertad Avanza en territorio bonaerense decidió ir a fondo contra uno de los reductos más caros y ostentosos de la casta legislativa.

El armador provincial del espacio violeta, Sebastián Pareja, salió a asegurar sin anestesia que impulsarán la eliminación definitiva del Senado bonaerense para instaurar un sistema unicameral.

Lejos de quedarse callados ante las versiones que señalaban un intento oficialista por incrementar la cantidad de bancas, los libertarios rediseñaron la estrategia para golpear directo en la línea de flotación de los privilegios enquistados en la capital provincial.

La iniciativa golpea de lleno el corazón del esquema político en momentos donde los servicios básicos provinciales atraviesan un deterioro inédito. Mientras los contribuyentes soportan una presión tributaria asfixiante, el gasto político de la Legislatura bonaerense continúa manteniéndose como un coto cerrado inalcanzable para el ajuste que exige la sociedad.

La desmentida del gobierno provincial y el reclamo libertario

La respuesta desde los despachos oficiales no tardó en llegar en un desesperado intento por apagar el incendio y hacer control de daños.

El ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, salió al cruce de las acusaciones tildando las versiones sobre el aumento de bancas como una simple "operación de prensa" sin sustento real en la agenda del Poder Ejecutivo bonaerense.

Sin embargo, en un conurbano golpeado por la inseguridad, la educación en crisis y un sistema de salud pública colapsado, las desmentidas de la administración kirchnerista y sus aliados del massismo residual suenan a maniobras para esquivar el debate de fondo: el tamaño y el costo del Estado provincial.

"Salvarse de por vida": Los dardos de Pareja contra el kirchnerismo

A través de sus redes sociales, Sebastián Pareja destapó la olla sobre el funcionamiento de una estructura dirigencial acostumbrada a blindar sus propios beneficios. El dirigente libertario no ahorró críticas al señalar el contraste entre las prioridades de los contribuyentes y la agenda legislativa provincial.

"Mientras colapsan la salud y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en ambas cámaras. La estructura provincial busca salvarse de por vida a costa del esfuerzo de los bonaerenses que pagan impuestos todos los meses", remató Pareja.

La reforma estructural que la provincia necesita

La propuesta de erradicar el Senado bonaerense pone en evidencia la desproporción entre un aparato político sobredimensionado y las necesidades apremiantes de millones de vecinos. Mientras la gestión de Axel Kicillof intenta desestimar el debate calificándolo de "operación", la realidad es que el presupuesto de la Legislatura provincial representa un costo multimillonario difícil de justificar en una provincia atravesada por la emergencia social y la falta de infraestructura básica. Discutir la unicameralidad y el fin de las cajas legislativas no es solo una consigna política, sino una urgencia institucional para dejar de financiar los privilegios de la casta con el bolsillo de los contribuyentes.

Las claves del choque legislativo en la Provincia