La grieta de las zapatillas: la velocidad al caminar define la vida y expone la gestión

El asfalto del AMBA no perdona y el cuerpo tampoco. La velocidad al caminar puede predecir cuántos años de vida quedan, y ese hallazgo ya no se limita a los adultos mayores. Los caciques de la medicina preventiva descubrieron que las zapatillas gastadas dicen más que un expediente burocrático.

El verdadero termómetro de la calle no está en las encuestas electorales. Un conjunto de investigaciones publicadas en revistas científicas de referencia —entre ellas JAMA y Mayo Clinic Proceedings— establece que el ritmo de la marcha funciona como un indicador integrado del estado del organismo completo, capaz de anticipar enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y muerte prematura con una precisión comparable a la de perfiles clínicos complejos. Un cuadro de situación que le salta a la vista a cualquier vecino en las paradas del colectivo.

Las cifras que manejan en los pasillos de la salud pública son inapelables. Un análisis publicado en JAMA reunió datos individuales de 34.485 adultos mayores de 65 años provenientes de nueve estudios de cohorte distintos, con seguimientos de entre 6 y 21 años. Los técnicos del territorio tomaron nota de los números finos.

El margen de maniobra biológico se achica a medida que pasa el tiempo. Los resultados son contundentes: por cada 0,1 metros por segundo de aumento en la velocidad de marcha, el riesgo de muerte se reduce un 12%. La Rosada y las gobernaciones deberían mirar este dato antes de recortar la partida de remedios.

La matemática del tiempo es cruel en la tercera edad. A los 75 años, la probabilidad de sobrevivir diez años oscila entre el 19% y el 87% en hombres, y entre el 35% y el 91% en mujeres, según cuán rápido caminen. La diferencia entre llegar a fin de mes y quedarse en el camino está en las piernas.

Las eminencias de la Universidad de Pittsburgh bajaron un mensaje directo para la rosca médica. La investigación, liderada por Stephanie Studenski, médica e investigadora de la Universidad de Pittsburgh, determinó que la velocidad de la marcha predice la supervivencia con una precisión equivalente a la de modelos clínicos que combinan presión arterial, índice de masa corporal, historial de tabaquismo, enfermedades crónicas y hospitalizaciones previas. Un diagnóstico de trinchera que no necesita insumos importados.

En la Provincia de Buenos Aires, donde conseguir un turno médico es una odisea de meses, este dato es una bomba. Saber a qué velocidad camina una persona mayor aporta tanta información pronóstica como un perfil médico completo. La falta de inversión en las salitas comunitarias se nota en la lentitud del paso.

Las mediciones a gran escala confirman lo que se habla en los mostradores del Poder Ejecutivo. Según una nota reciente de Infobae, un análisis publicado en Mayo Clinic Proceedings que examinó datos de más de 400.000 adultos en el Reino Unido concluyó que la velocidad de la marcha supera a parámetros clásicos como la presión arterial o el colesterol para anticipar la longevidad. El corazón y los pulmones militan juntos en cada cuadra.

Los números de corte no dejan espacio para el libre examen discursivo. Quienes caminan a un ritmo cercano a 1 metro por segundo —unos 3,5-4 km/h (2,2-2,5 millas por hora)— presentan una esperanza de vida promedio, mientras que velocidades inferiores a 2,1 km/h (1,3 millas por hora) se asocian con mayor riesgo de mortalidad temprana. La brecha entre el paso firme y el arrastre de pies es la verdadera grieta.

Mover la caja del organismo requiere un acuerdo de gobernabilidad interna impecable. Caminar parece simple, pero exige la coordinación simultánea del corazón, los pulmones, el sistema nervioso central y periférico, los músculos y el sistema de equilibrio. Si la rosca de los órganos falla, el aparato completo colapsa.

Cuando la gestión física afloja, el deterioro se acelera sin pedir permiso. Cuando alguno de esos sistemas falla —a veces sin que el paciente lo note—, la marcha se enlentece. Studenski y su equipo describen la velocidad de la marcha como un resumen accesible de vitalidad: refleja el estado de múltiples órganos al mismo tiempo, incluso antes de que aparezcan síntomas.

El círculo vicioso de la inacción estatal y biológica pasa factura rápido. La reducción de la movilidad genera un ciclo de menor actividad física y pérdida de condición física que, a su vez, deteriora la salud y acorta la vida. La marcha lenta no solo refleja el daño: también lo profundiza.

La inversión en prevención paga dividendos de inmediato en la caja de la salud pública. Según un estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine, apenas 15 minutos diarios de caminata rápida pueden reducir el riesgo de mortalidad hasta en un 20%. Una política de estado barata que ningún ministro de economía supo capitalizar.

Los cuadros técnicos del sector salud no pueden mirar para otro lado. “El ejercicio vigoroso, como 15 minutos diarios de caminata rápida, reduce las probabilidades de morir prematuramente”, señaló la doctora Cutler en declaraciones recogidas por el sitio especializado Medical News Today. La bajada de línea es clara para todos los ministerios.

Señales tempranas en el conurbano

El problema de la lentitud biológica no es patrimonio exclusivo de los jubilados. Hasta hace pocos años, la velocidad de la marcha se usaba casi exclusivamente en geriatría. Las nuevas investigaciones cruzaron la General Paz para mirar la mediana edad.

Un trabajo de campo prolongado desnudó la mentira del envejecimiento tardío. Un estudio de cohorte de cinco décadas realizado en Nueva Zelanda —el Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin— desafió esa visión al medir la marcha en 904 personas de 45 años y cruzar esos datos con décadas de seguimiento médico, cognitivo y cerebral. El archivo no perdona a nadie a los cuarenta y cinco.

Los datos publicados por la revista científica rompieron la hegemonía de la medicina tradicional. Los resultados, también publicados en JAMA, mostraron que los adultos de mediana edad con marcha más lenta ya presentaban señales de envejecimiento acelerado en múltiples sistemas orgánicos. El desgaste del chasis se nota mucho antes de la jubilación.

El índice de envejecimiento es tan estricto como una auditoría del Poder Judicial. Según el índice de ritmo de envejecimiento utilizado en el estudio —que mide el deterioro de 19 biomarcadores a lo largo del tiempo, entre ellos presión arterial, capacidad pulmonar, colesterol y salud dental—, los participantes del quintil más lento habían envejecido fisiológicamente 5 años más rápido que los del quintil más rápido, entre los 26 y los 45 años. La factura biológica llega antes de tiempo en los sectores más postergados.

El rostro también delata la falta de ritmo en la caminata diaria. Además, un panel independiente de evaluadores calificó los rostros de los caminantes más lentos como visualmente más envejizados que los de quienes caminaban más rápido, aun cuando todos tenían la misma edad cronológica. La cara es el espejo de la gestión física.

La masa encefálica cotiza alto al momento de acelerar el tramo. La conexión entre marcha y salud cerebral fue uno de los hallazgos más llamativos del estudio de Dunedin. La cabeza manda la orden al pie en cada esquina del conurbano.

Los escáneres mostraron marcas de guerra que la política no puede ocultar. Los participantes con menor volumen cerebral total, corteza más delgada y mayor presencia de hiperintensidades de la sustancia blanca —lesiones visibles en resonancia magnética que se asocian con deterioro cognitivo y demencia, una suerte de “cicatrices” en el tejido cerebral— caminaban más despacio. Las cicatrices de la cabeza frenan el andar.

La brecha cognitiva se traduce en números fríos y alarmantes. La diferencia de coeficiente intelectual entre el quintil más lento y el más rápido fue de 16 puntos, más de una desviación estándar, o sea, una brecha estadísticamente considerable entre grupos de la misma edad. Una diferencia abismal que condiciona la vida entera.

La trastienda de este fenómeno se remonta a los primeros años de la infancia. Pero el dato que más amplía el alcance del hallazgo es otro: esas diferencias en el funcionamiento cerebral ya eran visibles a los 3 años de edad. La desnutrición y la falta de estímulo en la primera infancia se pagan cuarenta años después en la vereda.

Los pibes que arrancan de atrás en el barrio la tienen más difícil siempre. Los niños que a esa edad mostraban peor vocabulario, menor comprensión del lenguaje, habilidades motoras más débiles y menor regulación emocional fueron, cuatro décadas después, los adultos que caminaban más lento. La deuda social de la infancia camina despacio en el futuro.

La estadística de la infancia marca el destino de la marcha adulta. La diferencia en salud cerebral entre los quintiles de marcha más lento y más rápido, medida en la infancia, fue de 0,62 desviaciones estándar. Un lastre biológico que ninguna moratoria puede solucionar.

Las redes neuronales compartidas explican el laberinto de la motricidad. Los autores del estudio proponen que el vínculo entre desarrollo cerebral temprano y velocidad de marcha en la adultez podría explicarse por sustratos neuronales compartidos —redes cerebrales que sirven tanto para las funciones cognitivas como para el control del movimiento—, por comportamientos saludables asociados a una mejor salud cerebral, o por factores genéticos que influyen simultáneamente en la función cognitiva y la longevidad. La infraestructura de la cabeza define la velocidad en la calle.

Alerta médica en los pasillos

Las investigaciones del corriente año traen datos frescos para la gestión hospitalaria. La evidencia más reciente refuerza esa conexión. Los neurológos tomaron el control de la agenda.

El trabajo publicado en Neurology puso la lupa sobre los viejos que todavía pisan fuerte. Un estudio publicado el 14 de julio de 2026 en la revista Neurology analizó datos de casi 4.000 adultos mayores —con una edad promedio de alrededor de 84 años— provenientes de cinco estudios sobre envejecimiento, más dos investigaciones adicionales que incluyeron escáneres cerebrales y análisis de tejido cerebral post mortem. Una muestra representativa que hace ruido en los congresos.

El grupo de elite de la tercera edad tiene chapa propia. Del total, identificaron a un subgrupo al que llamaron “supermovedores”: personas que caminaban más rápido que aproximadamente el 93% de sus pares en pruebas cronometradas de marcha. Esos viejos son los que todavía le pelean la calle a la crisis.

Los números de blindaje cognitivo son contundentes. Frente a quienes caminaban más despacio, los supermovedores tuvieron alrededor de un 50% menos de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo durante períodos de seguimiento de entre 3,4 y 5,4 años, y un 60% menos de probabilidades de recibir un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer u otra demencia. Un escudo protector que vale más que cualquier prepaga cara.

La agilidad mental de los rápidos se mantiene firme a pesar de los años. Sus habilidades de memoria, velocidad de procesamiento y flexibilidad mental también declinaron a un ritmo más lento a lo largo del tiempo. La cabeza sigue respondiendo cuando las piernas van al frente.

La capacidad de respuesta ante un imprevisto es otro test de supervivencia urbana. La velocidad sostenida no es el único parámetro que los investigadores han vinculado con la mortalidad. En las calles del AMBA hay que esquivar baches y reaccionar rápido.

La velocidad de reflejos al dar el primer paso cotiza alto. Un estudio de la Universidad Ben-Gurion del Néguev, publicado en la revista Gerontology, demostró que en adultos mayores el tiempo que tarda una persona en iniciar un paso voluntario —especialmente ante una tarea cognitiva simultánea— también predice la supervivencia a largo plazo. El dudar en el arranque puede costar caro.

El margen de error se mide en décimas de segundo. Por cada aumento de 0,1 segundos en ese tiempo de reacción, el riesgo de mortalidad sube un 28%. Un latigazo estadístico que debería encender las alarmas en el Poder Legislativo al discutir presupuestos de salud.

Los académicos piden cancha para la prevención rápida en los hospitales. Los autores proponen que pruebas de velocidad y equilibrio dinámico podrían integrarse en los controles médicos habituales para anticipar riesgos antes de que se vuelvan clínicamente evidentes. Medir la marcha cuesta dos mangos y evita males mayores.

La puesta en marcha de esta herramienta no requiere licitaciones millonarias. La aplicación clínica de estos hallazgos es directa. Es hora de que los funcionarios de salud dejen la rosca de escritorio.

Un método barato que expone la desidia de los despachos oficiales. Medir la velocidad de marcha requiere solo un cronómetro y un pasillo de 4 metros: la persona parte desde una posición estática y camina a su ritmo habitual, como si fuera por la calle. Sin licitaciones raras ni intermediarios.

No hay excusa presupuestaria para no aplicar este test en cada salita. No se necesita equipamiento especializado ni personal altamente calificado. Solo falta voluntad política en la gestión de la salud pública.

El equipo de la Universidad de Pittsburgh bajó la lista de utilidades operativas. Studenski y su equipo identificaron al menos seis usos posibles para esta medición en la práctica médica: identificar a adultos mayores con alta probabilidad de vivir 5 o 10 años más —y que podrían beneficiarse de intervenciones preventivas a largo plazo—; detectar a quienes tienen mayor riesgo de muerte temprana; mejorar la comunicación entre médico y paciente sobre el estado de salud general; monitorear cambios a lo largo del tiempo; estratificar riesgos antes de cirugías o quimioterapia; y evaluar el efecto de intervenciones médicas o conductuales en ensayos clínicos. Seis puntos clave para armar un plan de contingencia sanitaria serio.

La prevención temprana es la única forma de salvar el sistema antes de que quiebre. El estudio de Dunedin agrega otra dimensión: dado que la velocidad de la marcha muestra variación relacionada con el envejecimiento ya a los 45 años, podría incorporarse como medida de seguimiento en ensayos de prevención del envejecimiento —como los que prueban intervenciones de restricción calórica o fármacos como la metformina— en poblaciones más jóvenes, antes de que aparezcan enfermedades o discapacidades. Agarrar el problema a tiempo ahorra fortunas en internaciones.

La prueba está al alcance de la mano de cualquier intendente o gobernador. La prueba, señalan los investigadores, es económica, segura y fácil de repetir en personas de 40 años. El que no la aplica en su distrito es porque prefiere mirar para otro lado mientras la gente camina despacio hacia el colapso.