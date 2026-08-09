Capitanich y sus hermanos siguen robándose los campos de Chaco mientras debaten la Ley de Tierras.

La sombra del feudalismo norteño vuelve a extenderse sobre los negociados de una familia que parece entender la función pública como un trampolín directo hacia el latifundio personal.

El clan vinculado al exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, no deja de sumar capítulos oscuros a su historial patrimonial, pasando de explotaciones modestas a acaparar miles de hectáreas en medio de graves denuncias por manejos irregulares en la región.

Mientras el histórico dirigente transita el ocaso de su armado político regional, las ramificaciones de su entorno demuestran cómo la consolidación de poder se tradujo en una vertiginosa expansión territorial.

El salto exponencial en la acumulación de tierras y recursos productivos deja al descubierto una matriz donde los límites entre la administración estatal y el beneficio privado se desdibujaron sistemáticamente. Expedientes judiciales y administrativos detallan cómo pasaron de administrar un puñado inicial de hectáreas a conformar verdaderos imperios de siembra y ganadería.

Esta opulencia privada contrasta de forma hiriente con la realidad social de una provincia golpeada por la indigencia y la falta de infraestructura básica.

Usurpaciones, estafas y el blindaje de la corporación

Las investigaciones y denuncias públicas por usurpaciones y presuntas estafas inmobiliarias ruralistas en el norte argentino vuelven a poner la lupa sobre la "década ganada" del oficialismo local, ratificando que el modelo de desarrollo norteño funcionó como un negocio redondo para los allegados al poder.

Pese a la gravedad de las imputaciones y las sospechas que pesan sobre la dinastía familiar, la estructura política e institucional de la provincia ha intentado históricamente blindar a los referentes del feudo.

A través del cajoneamiento de causas y el silencio de diversos estamentos judiciales locales, el esquema de impunidad logró resistir los embates opositores.

Sin embargo, el descontento social en las calles del Chaco evidencia un agotamiento generalizado ante una clase dirigente que incrementó sus activos a velocidad crucero mientras la población padece la crisis.

La Matriz Patrimonial en el Chaco

Eje de Análisis Situación Registrada Impacto e Impunidad Evolución Territorial Transición de parcelas menores a latifundios de miles de hectáreas. Acaparamiento de campos de siembra y ganadería en zonas clave. Frente Judicial Causas activas por usurpación, estafas y desvío de tierras fiscales. Involucramiento directo del entorno cercano del exmandatario. Cobertura Institucional Cajoneamiento sistemático de expedientes en estrados locales. Denuncias de complacencia del poder político y la justicia provincial. Contraste Social Crecimiento exponencial del patrimonio familiar privado. Agudización de la indigencia y brecha con la miseria popular.

El costo de la impunidad: Mientras los expedientes por irregularidades inmobiliarias rurales suman folios en los tribunales, el histórico contraste entre la acumulación de bienes de la casta local y la postergación de los sectores más vulnerables acelera el colapso del modelo político que gobernó la provincia durante más de una década.

La acumulación desmedida de hectáreas por parte del entorno del exgobernador chaqueño vuelve a poner de manifiesto cómo las estructuras de poder provincial terminan convertidas en herramientas de expansión patrimonial privada, dejando al descubierto una trama de opulencia que la sociedad ya no parece dispuesta a tolerar.

Las claves del escándalo patrimonial