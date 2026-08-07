El senador Leguizamón durísimo con Kicillof por frenar las obras hidráulicas en La Plata.

A más de una década de la trágica jornada que marcó a fuego la memoria colectiva de la capital provincial, la preocupación por el estado de la infraestructura pluvial volvió al centro del debate político.

El senador bonaerense Marcelo Leguizamón encendió las alarmas al denunciar públicamente que la ciudad de La Plata se encuentra desguarnecida debido a la ausencia de obras hidráulicas de gran escala ejecutadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires encabezado por Axel Kicillof.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el legislador, la capacidad de respuesta del entramado urbano frente a precipitaciones intensas se encuentra severamente comprometida.

Leguizamón remarcó que la red actual de escurrimiento apenas logra tolerar volúmenes escasos de agua por hora antes de comenzar a registrar anegamientos en arterias clave del casco urbano y las localidades de la periferia.

Desarticulación de protocolos y alertas tempranas

La acusación no se limita únicamente al freno en la ejecución de infraestructura pesada o de cemento, sino que apunta a la eliminación de las herramientas operativas de prevención. El exfuncionario municipal señaló que los esquemas de contingencia diseñados para fragmentar el territorio en micropartículas y brindar asistencia focalizada barrio por barrio fueron desarticulados, privando a la ciudadanía de información crítica y de alertas tempranas ante eventuales emergencias meteorológicas.

Estado de la infraestructura hídrica y de respuesta

Indicador de Gestión Estado Actual Denunciado Impacto en la Capital Provincial Ejecución de Obras Hidráulicas Paralización de proyectos estructurales provinciales desde 2019. Capacidad de drenaje reducida ante tormentas severas. Sistemas de Alerta Temprana Desarticulación de mapas de riesgo y protocolos de contingencia. Pérdida de previsión y coordinación barrial ante emergencias. Mantenimiento Preventivo Escasa inversión en tareas de desobstrucción y mantenimiento. Riesgo de colapso pluvial con escasos milímetros de agua.

La advertencia en la Legislatura: "Pretender repetir los errores del pasado en una ciudad que ya pagó un precio altísimo es una irresponsabilidad. La prevención ante catástrofes climáticas debe ser una prioridad del Estado provincial", enfatizaron sectores alineados con el reclamo del legislador platense.

El planteo llevado a la Cámara Alta provincial busca forzar una respuesta concreta del Poder Ejecutivo bonaerense para reactivar las tareas de mantenimiento y los planes de mitigación de riesgo, en un escenario donde los vecinos del distrito miran el pronóstico meteorológico con renovado temor.

Las claves del reclamo por riesgo hídrico