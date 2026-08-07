Alak sobre la Ley de Tierras: “Su derogación es un atentado contra la soberanía nacional”

El intendente de La Plata y presidente del PJ local, Julio Alak, encabezó hoy “Defender la Ley de Tierras como ejercicio de soberanía política", una charla abierta impulsada por el Instituto de Capacitación Política (ICP) de cara al debate sobre la reforma de la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras de Argentina.

La exposición estuvo a cargo de la abogada Florencia Gómez, coautora de la norma y primera directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, y se transmitió en vivo para todo el país a través del canal oficial de Youtube del Instituto de Capacitación Política (ICP) https://www.youtube.com/@capacitacionicp.

“Con Florencia tuvimos la satisfacción de trabajar juntos en la creación del Registro Nacional de Tierras de la Argentina, cuando me tocó ser Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la presidencia de Cristina Kirchner”, explicó Alak, quien también se desempeña como secretario de Formación Política del PJ bonaerense.

“La derogación de la Ley 26.736 es un atentado contra la soberanía nacional”, continuó el mandatario, y aseguró que “esta ley es un patrimonio del pueblo argentino para defender su soberanía, que protege la posibilidad de que los argentinos sigan teniendo la mayor cantidad de tierras en el país”.

En ese marco, subrayó: “Esta derogación es una afrenta a la soberanía nacional. Pedimos que no se derogue la actual ley. Hoy la Patria nos necesita movilizados y concientizados”.

Por su parte, Gómez expresó: “Con Julio Alak hemos hecho un trabajo revolucionario con el registro de tierras. Ahora el Gobierno lo que está intentando es derogar la Ley de Tierras. La Ley de Tierras es muy clara y establece cuatro limitaciones. Lo que se está haciendo con la derogación es liberar esa extranjerización de la tierra y que no quede ningún límite”.

Finalmente, destacó: “En la provincia de Buenos Aires hay más de 30 millones de hectáreas y más de 7 millones quedarían en manos de extranjeros, sin acceso a lagos, sin acceso a ríos”.

Una ley estratégica

La charla se desarrolló previo a la sesión convocada para este jueves en el Senado de la Nación, donde está previsto el tratamiento de un proyecto de reforma de la mencionada ley, que actualmente establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

La participación de Alak también remite a su intervención en la implementación de la norma: en 2013, durante su gestión como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó junto a Gómez el Relevamiento Nacional de Tierras Rurales, elaborado por esa cartera para dar cumplimiento a la legislación.

Ese trabajo permitió, por primera vez, contar con información oficial sobre el grado de extranjerización de las tierras rurales en el país y fortalecer las herramientas de control estatal sobre el territorio.

Cabe resaltar que la charla formó parte de las actividades de formación y debate que impulsa el ICP, espacio que fomenta desde hace más de 25 años instancias de análisis sobre temas estratégicos para la agenda pública con la participación de especialistas, dirigentes y referentes de distintas disciplinas.