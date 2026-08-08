La rosca de la política sanitaria en el AMBA suele esquivar las estadísticas incómodas hasta que la realidad golpea la puerta de los despachos oficiales. El cáncer colorrectal es la tercera causa de cáncer más diagnosticada en el mundo y la segunda en mortalidad oncológica, con más de 2 millones de nuevos casos y 918.000 muertes registradas en 2024, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. En los pasillos del Ministerio de Salud, las cifras frías se traducen en guardias abarrotadas y tratamientos de alta complejidad que ahogan los presupuestos.

El perfil del paciente cambió de forma drástica en la última década y encendió las alarmas de los gastroenterólogos de la Argentina. Los especialistas advierten que ciertos comportamientos diarios elevan ese riesgo de forma silenciosa, y que la mayoría de los casos no presentan síntomas tempranos, lo que convierte a la prevención en la herramienta más accesible frente a una enfermedad en ascenso. La rutina frenética del bonaerense promedio terminó construyendo un caldo de cultivo perfecto para esta crisis.

La tendencia global ya muestra un correlato directo en las salas de espera de los sanatorios porteños y del conurbano. Según expertos citados por EatingWell, las tasas de cáncer colorrectal crecen entre personas menores de 50 años en al menos 27 países de todo el mundo, una tendencia que los oncólogos atribuyen en parte a hábitos de vida modificables. Las historias clínicas de pacientes jóvenes dejaron de ser una rareza en la consulta médica diaria.

Los médicos de trinchera insisten en que esperar a que el cuerpo avise suele ser una estrategia suicida. Pashtoon Kasi, director médico de oncología médica gastrointestinal del Centro de Cáncer Lennar Foundation de City of Hope en el condado de Orange, señaló al medio que “frecuentemente el cáncer colorrectal no presenta síntomas, por lo que realizarse estudios de detección temprana y regulares, según lo recomiende el médico, es clave”. La falta de testeos preventivos satura luego la alta complejidad en el Poder Ejecutivo.

La trampa del sedentarismo metropolitano

El mapa de riesgo cotidiano del ciudadano común está marcado por cinco conductas que la comunidad científica internacional tiene en la mira. Los especialistas consultados por EatingWell identificaron cinco actividades habituales que pueden potenciar ese riesgo, junto con medidas concretas para reducirlo. En el trajín diario entre el colectivo, el tren y el escritorio, la salud digestiva queda relegada al último peldaño de las prioridades.

Permanecer inmóvil durante horas frente a una pantalla o en el transporte público pasó de ser una costumbre de oficina a un factor de peligro directo. Una jornada sedentaria eventual no basta para alterar el riesgo oncológico. El verdadero daño celular se cocina a fuego lento en la inmovilidad cotidiana.

Las alteraciones metabólicas causadas por la falta de movimiento impactan sin escalas en el tejido intestinal. Steven A. Lee-Kong, jefe de cirugía colorrectal del Centro Médico Universitario Hackensack, explicó a EatingWell que “la inactividad puede contribuir a la resistencia a la insulina, a la inflamación crónica de bajo grado y al exceso de grasa corporal”, condiciones que generan un entorno desfavorable para la salud del colon. La falta de actividad física destruye la respuesta inmune del organismo.

Las metas que fijan los organismos internacionales parecen lejanas para quien vive a las corridas por la avenida General Paz. La OMS recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa, para adultos en general. Los profesionales insisten en que pequeños quiebres en la rutina diaria salvan vidas.

La interrupción de la postura pasiva es la primera indicación de los cirujanos. Lee-Kong también sugirió interrumpir los períodos prolongados de inactividad con pausas de pie, estiramientos o caminatas cortas. El movimiento constante reduce la inflamación sistémica.

La dieta típica del conurbano, dominada por los hidratos refinados y la escasez de fibra vegetal, juega su propio partido en este escenario. Cuando la dieta carece de fibra, los residuos permanecen más tiempo en el colon, lo que prolonga el contacto de compuestos potencialmente dañinos con las células que lo recubren. El tránsito lento es el prólogo de la lesión mucosa.

La química interna del intestino depende en forma crítica de los aportes de la alimentación diaria. Además, una ingesta baja de fibra reduce la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que nutren las células del colon y regulan la inflamación. Sin ese combustible, la barrera epitelial queda desprotegida.

Los trabajos científicos respaldan la necesidad de volcarse a una mesa más fresca y menos industrializada. Un metaanálisis citado por EatingWell encontró que una mayor ingesta de fibra —tanto soluble como insoluble— se asoció con un menor riesgo de cáncer colorrectal. La estadística es contundente a la hora de evaluar la sobrevida.

El aporte gradual de nutrientes esenciales es el camino pragmático que proponen en el consultorio. Lance Uradomo, gastroenterólogo intervencionista, subrayó que “la fibra proporciona energía a las células del colon y ayuda a que el tracto digestivo funcione con fluidez”. Cambiar el menú diario es una decisión política sobre el propio cuerpo.

Las sugerencias operativas no requieren presupuestos inalcanzables en medio de la crisis económica. Su recomendación es incorporarla de forma gradual en comidas ya habituales: legumbres en el almuerzo, frutas con semillas en el desayuno o guarniciones de granos enteros en la cena. La reestructuración del plato es una medida preventiva de bajo costo.

El consumo social de alcohol es otro de los puntos ciegos de la noche bonaerense. El metabolismo del alcohol genera acetaldehído, un compuesto carcinógeno capaz de dañar el ADN. El tejido intestinal sufre el impacto corrosivo de cada trago consumido con frecuencia.

La flora bacteriana procesa la sustancia de forma que potencia el daño local en la pared del tubo digestivo. Las bacterias intestinales también intervienen en este proceso, lo que expone directamente a las células del revestimiento del colon. El daño celular se acumula con los años.

La asimilación de micronutrientes clave queda bloqueada por la presencia continuada de las bebidas espirituosas. Además, el consumo regular interfiere con el folato, una vitamina B involucrada en la reparación del ADN y la división celular. La falla en la reparación celular abre la puerta a la mutación.

Las autoridades de la investigación oncológica global no dudan en catalogar la sustancia con la mayor severidad técnica. La OMS y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifican al alcohol como carcinógeno del grupo 1, e identifican al cáncer colorrectal entre los tipos de cáncer con vínculo causal demostrado con su consumo. No existe dosis libre de peligro cuando se analiza el tejido celular.

Las recomendaciones de los oncólogos apuntan a recortar drásticamente los días de exceso. “Reducir o eliminar el alcohol es un factor de estilo de vida en el que vale la pena enfocarse”, señaló Kasi, y aclaró que incluso los bebedores moderados enfrentan un riesgo mayor. La moderación es el primer escalón para bajar las estadísticas.

Poner pautas claras a la semana ayuda a moderar la exposición de las células sanas. Incorporar noches sin alcohol, optar por bebidas sin graduación o reducir la cantidad por ocasión son cambios que pueden marcar una diferencia. La conducta individual impacta directo en los indicadores de salud.

El tabaquismo sigue siendo el enemigo público número uno de los cirujanos en los quirófanos de la Ciudad de Buenos Aires. El tabaco expone al organismo a carcinógenos que afectan tejidos más allá de los pulmones. El humo químico viaja por el torrente sanguíneo hasta el sistema digestivo.

Las secuelas del cigarrillo en la mucosa del tubo digestivo son irreversibles si no se frena a tiempo. En el colon, esas sustancias pueden dañar el ADN y favorecer el crecimiento de pólipos precancerosos, según Lee-Kong. El desarrollo del tejido anómalo se acelera por la nicotina y sus agregados.

Las investigaciones epidemiológicas vinculan de forma inequívoca el humo del cigarrillo con los tumores digestivos. Un metaanálisis referenciado por EatingWell encontró que fumar se asoció con mayores probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal. El hábito de fumar destruye la capacidad regenerativa de los tejidos.

El paralelismo entre los dos tóxicos más difundidos de la cultura urbana es ineludible para la medicina. Kasi equiparó el tabaco al alcohol como factor de riesgo: “Ambos pueden aumentar el riesgo de cáncer por la manera en que afectan negativamente a las células sanas”. La combinación de ambos multiplica la agresión sobre la mucosa.

Los recursos para abandonar la adicción están disponibles en la red sanitaria para quienes buscan contención. Para quienes intentaron dejar de fumar sin éxito, consultar a un médico o farmacéutico sobre medicación o asesoramiento profesional puede mejorar las chances. El acompañamiento clínico eleva las tasas de éxito.

Los canales institucionales de apoyo brindan contención permanente a los pacientes en proceso de cesación tabáquica. Las líneas de ayuda para dejar el tabaco también ofrecen acompañamiento entre consultas. La asistencia estatal resulta clave para sostener la decisión.

La negligencia del chequeo a tiempo

El último factor de peligro es quizás el más absurdo y evitable de todos los que enfrenta la medicina moderna. Durante una colonoscopía, los médicos pueden extirpar pólipos antes de que se vuelvan cancerosos. El estudio preventivo neutraliza la patología antes de que sea un problema grave.

El margen de tiempo que se pierde por temor o desidia es el mejor aliado de la enfermedad en etapa avanzada. Cuando el estudio se retrasa, esos cambios precancerosos o los cánceres tempranos tienen más tiempo para desarrollarse sin ser detectados. La detección precoz cambia drásticamente el pronóstico de vida.

Las entidades científicas actualizaron los parámetros de edad para comenzar los controles debido al adelantamiento de los casos. La ACS recomienda que los adultos con riesgo promedio comiencen los controles regulares a los 45 años y continúen hasta los 75, siempre que estén en buen estado de salud. La franja etaria de inicio se adelantó cinco años.

La oferta metodológica para revisar el estado del intestino es diversa y se adapta a la realidad de cada paciente. Existen distintas modalidades de detección: la colonoscopía es una opción, pero también hay pruebas basadas en heces y análisis de sangre disponibles para ciertos perfiles. La medicina diagnóstica ofrece alternativas no invasivas.

El mensaje de la comunidad médica ante la burocracia del sistema de salud es contundente y sin rodeos. “Algún tipo de estudio es mejor que ninguno”, resumió Kasi en declaraciones a EatingWell. Superar el prejuicio sobre el estudio es el paso decisivo.

El itinerario clínico a seguir debe definirse en la consulta con el profesional de cabecera. El tipo de control más adecuado dependerá del nivel de riesgo individual, los antecedentes familiares, el historial de pólipos y la presencia de síntomas como sangrado rectal, cambios persistentes en los hábitos intestinales, dolor abdominal sostenido o pérdida de peso sin causa aparente. Escuchar las señales del organismo y exigir la orden médica es una lección de supervivencia urgente en el AMBA.