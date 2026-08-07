La Liga de Intendentes suma tropa, se planta en la defensa de los recursos soberanos

La maquinaria territorial del peronismo bonaerense no frena un solo segundo y busca consolidar un bloque de poder fuerte desde los municipios para contrarrestar la crisis.

Resulta que la Liga de Intendentes volvió a mostrar músculo político en una cumbre desarrollada en la mítica quinta de San Vicente, sumando formalmente al duodécimo integrante a su mesa de conducción.

Con intendentes tanto del conurbano como del interior profundo, el espacio busca erigirse como la voz autorizada de la gestión cotidiana frente al descalabro económico nacional.

El cónclave dejó como principal incorporación la llegada del jefe comunal de Baradero, Esteban "Tito" Sanzio, ampliando un mapa de articulación que ya cuenta con figuras de peso como Federico Otermín, Gastón Granados, Federico Achával y Mariel Fernández, entre otros.

Durante la reunión, los alcaldes profundizaron el análisis de la coyuntura social y ratificaron sin titubeos su frontal defensa de la soberanía territorial. La consigna bajada desde el territorio fue categórica: la tierra y los recursos estratégicos de la patria no se rematan al mejor postor extranjero.

La jugada política también sirvió para capitalizar la marcha atrás del Gobierno nacional tras el intento de flexibilizar la adquisición de superficies rurales.

Aunque el capítulo fue retirado del debate legislativo gracias a la presión multisectorial, los intendentes advirtieron que mantendrán la guardia alta y estrenaron una bandera propia para marcar identidad en las próximas movilizaciones.

Reclamando mayor protagonismo en las decisiones de fondo, la Liga se consolidad como un actor con peso propio dispuesto a pelear cada porción del tablero electoral que se viene.

Lo que tenés que saber sobre la cumbre de la Liga de Intendentes: