Marcos Galperin usa los datos de Mercado Pago para escrachar a un usuario por una deuda de pago

El blindaje digital con el que se escudan las grandes plataformas de la tecnología se derrumbó de golpe tras la filtración de un correo electrónico lapidario enviado por la propia compañía. La billetera digital de Marcos Galperin nuevamente envuelta en una controversia.

Lejos de disculparse por el hostigamiento, Mercado Pago envió un mail donde confirma negro sobre blanco que no extrae los números de la agenda del celular, pero confiesa un pecado tanto o más grave: utiliza sin asco los datos privados que los usuarios ceden exclusivamente a Mercado Libre para recibir paquetes.

Usar información logística para armar carpetazos de cobranza es una avivada delictiva que deja al desnudo el desprecio absoluto por la privacidad de los clientes.

Lo más grave y repudiable del documento corporativo radica en el modus operandi mafioso que aplicaron para presionar al damnificado por apenas cuatro días de atraso en su pago mínimo.

En una muestra insólita de cinismo, la empresa admitió que le reveló información financiera ultra sensible a una tercera persona solo porque la supuesta jefa de la víctima se hizo pasar por su madre.

En lugar de limitarse a buscar un contacto estrictamente para localizar al deudor como marca la ley, los operadores del unicornio se dedicaron a armar un operativo de escrache público para avergonzarlo frente a todo su entorno laboral.

La violación sistemática del secreto crediticio busca transformar la deuda cotidiana en una crucifixión social a la vieja usanza de los peores prestamistas de barrio.

Cualquier normativa vigente prohíbe terminantemente ventilar la situación patrimonial de un ciudadano ante terceros ajenos al contrato, pero las corporaciones tecnológicas parecen creerse por encima de las leyes. Mientras Marcos Galperin diserta sobre la libertad de mercado desde la comodidad del exterior, sus ejércitos de cobradores extorsionan trabajadores por cuatro míseros días de demora.

Lo que tenés que saber sobre la confesión de Mercado Pago: