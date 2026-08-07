Política | 6 Aug
Confesión de parte, relevo de pruebas
Marcos Galperin usa los datos de Mercado Pago para escrachar a un usuario por una deuda de pago
En esta nota vas a enterarte del correo electrónico con el que la billetera virtual de Marcos Galperin quedó completamente expuesta, confirmando sus prácticas extorsivas. Te contamos los detalles del email donde la empresa admite que chupa información de Mercado Libre para acosar a sus clientes, revela datos financieros a cualquier curioso y viola flagrantemente la ley de protección de datos. ¿Innovación financiera o una mafia de cobranzas disfrazada de fintech moderna?
El blindaje digital con el que se escudan las grandes plataformas de la tecnología se derrumbó de golpe tras la filtración de un correo electrónico lapidario enviado por la propia compañía. La billetera digital de Marcos Galperin nuevamente envuelta en una controversia.
Lejos de disculparse por el hostigamiento, Mercado Pago envió un mail donde confirma negro sobre blanco que no extrae los números de la agenda del celular, pero confiesa un pecado tanto o más grave: utiliza sin asco los datos privados que los usuarios ceden exclusivamente a Mercado Libre para recibir paquetes.
Usar información logística para armar carpetazos de cobranza es una avivada delictiva que deja al desnudo el desprecio absoluto por la privacidad de los clientes.
Lo más grave y repudiable del documento corporativo radica en el modus operandi mafioso que aplicaron para presionar al damnificado por apenas cuatro días de atraso en su pago mínimo.
En una muestra insólita de cinismo, la empresa admitió que le reveló información financiera ultra sensible a una tercera persona solo porque la supuesta jefa de la víctima se hizo pasar por su madre.
En lugar de limitarse a buscar un contacto estrictamente para localizar al deudor como marca la ley, los operadores del unicornio se dedicaron a armar un operativo de escrache público para avergonzarlo frente a todo su entorno laboral.
La violación sistemática del secreto crediticio busca transformar la deuda cotidiana en una crucifixión social a la vieja usanza de los peores prestamistas de barrio.
Cualquier normativa vigente prohíbe terminantemente ventilar la situación patrimonial de un ciudadano ante terceros ajenos al contrato, pero las corporaciones tecnológicas parecen creerse por encima de las leyes. Mientras Marcos Galperin diserta sobre la libertad de mercado desde la comodidad del exterior, sus ejércitos de cobradores extorsionan trabajadores por cuatro míseros días de demora.
Lo que tenés que saber sobre la confesión de Mercado Pago:
- Uso indebido de bases de datos: La empresa admitió en un correo oficial que cruza información de Mercado Libre obtenida para entregas postales y la usa con fines de hostigamiento crediticio.
- Violación de la intimidad: Revelaron datos sensibles de un usuario a un tercero en el ámbito laboral solo porque la persona se hizo pasar por un familiar.
- Apriete por 4 días: El operativo de extorsión y escrache público se desató por un atraso menor a una semana en el pago mínimo.