Los argentinos te acompañamos y te abrazamos, Leo: falleció Jorge Messi el padre del astro argentino.

Una noticia conmocionó al ámbito deportivo internacional tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Messi.

El empresario y representante deportivo falleció a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario, donde permanecía internado a raíz de severas complicaciones asociadas a una enfermedad crónica que venía atravesando.

Las alarmas en torno al estado de salud de Jorge Messi se habían encendido durante el desarrollo de la Copa del Mundo, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre las dificultades médicas que padecía.

Pese a los tratamientos recibidos en la institución rosarina, su cuadro sufrió un deterioro irreversible en las últimas horas, provocando su deceso en su ciudad natal.

El pilar inamovible detrás del mito deportivo

Esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel, Jorge Messi desempeñó un rol crucial que trascendió ampliamente el vínculo paternal tradicional.

Desde la infancia de Lionel en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys y el posterior traslado de la familia a España para el tratamiento de crecimiento del astro, Jorge asumió la responsabilidad directa de conducir la carrera de su hijo.

A lo largo de más de dos décadas, se consolidó como el principal estratega de la carrera profesional de Lionel. Estuvo al frente de la gestión de contratos deportivos, la representación legal y la administración de los acuerdos de marketing, patrocinio e imagen global, actuando siempre como un escudo de contención frente a las presiones de la alta competencia.