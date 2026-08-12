Crece el rechazo: la aprobación de Milei cae al 37,1% y la desaprobación trepa al 62,4%.

el panorama político argentino se ve sacudido por los resultados de la última encuesta de AtlasIntel para Bloomberg Línea. El estudio arrojó un dato contundente y difícil de disimular para el oficialismo: la desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei trepó al 62,4% durante el mes de julio.

Este número representa un incremento de 4,4 puntos porcentuales respecto a junio, cuando el rechazo alcanzaba el 58%. En contrapartida, la aprobación presidencial sufrió una caída, pasando del 40% al 37,1%.

Si bien la cifra de desaprobación de julio no constituye el máximo histórico registrado en 2026 —pico que se alcanzó en abril con un 63%—, la tendencia alcista vuelve a poner sobre la mesa un interrogante político fundamental que trasciende la coyuntura electoral: ¿cómo planea gobernar Milei si una mayoría cada vez más amplia de la sociedad desaprueba su conducción?

El estudio de AtlasIntel, realizado entre 1.120 adultos mediante reclutamiento digital aleatorio, expone una composición del rechazo que resulta aún más significativa que el número general, revelando profundas fracturas sociales y demográficas.

El malestar se concentra entre los jóvenes y los sectores populares

La distancia con el proyecto político de Javier Milei es particularmente pronunciada entre las generaciones más jóvenes. Según los datos de AtlasIntel, la desaprobación alcanza un pico del 76,9% entre quienes tienen entre 16 y 24 años, y se mantiene elevada en un 71,9% entre las personas de 25 a 34 años. Esta realidad contrasta fuertemente con la situación entre los mayores de 60 años, donde el rechazo se reduce al 49%. La contundencia de estos números plantea una paradoja para el Gobierno: buena parte de las generaciones que deberían protagonizar la transformación de largo alcance que propone Milei aparece como el sector que más cuestiona su figura y sus políticas.

Asimismo, la distribución del rechazo según el nivel de ingresos agrega otro elemento de preocupación para la Casa Rosada. La encuesta revela una relación directa entre la situación económica desfavorable y la valoración negativa del Gobierno: entre quienes perciben menos de $630.000, la desaprobación llega al 78,8%.

Este rechazo disminuye progresivamente a medida que aumenta el ingreso, ubicándose en un 44,9% entre quienes ganan más de $3 millones.

La brecha es enorme y expone que el problema para el Presidente no es solo una cuestión de imagen, sino que se manifiesta como una fractura social, enfrentando su mayor resistencia entre quienes tienen menores recursos económicos.

Una gestión sin valoración positiva mayoritaria y el refugio en el núcleo duro

La evaluación específica de la gestión gubernamental tampoco ofrece margen para el triunfalismo oficialista. El 54,7% de los encuestados considera que el Gobierno de Javier Milei es "malo o muy malo". Apenas el 30,1% lo califica como "excelente o bueno", mientras que el 15,1% lo ubica en una posición intermedia como "regular".

Aunque el dato de julio implica una recuperación respecto al peor momento registrado en abril (59% de valoración negativa), la administración libertaria no logra revertir la tendencia desfavorable, manteniendo a más de la mitad de la población con una visión crítica de su desempeño.

El verdadero desafío político es que gobernar no consiste únicamente en conservar al núcleo duro de los propios votantes. También implica construir niveles suficientes de legitimidad social para implementar políticas que afectan a toda la sociedad.

A pesar del panorama adverso en la opinión pública general, la encuesta de AtlasIntel explica por qué el Presidente conserva un núcleo político considerablemente sólido. Entre quienes votaron a Milei en las elecciones de 2023, el 71% aprueba su gestión. La fotografía cambia radicalmente al observar al electorado de Sergio Massa, donde la desaprobación llega al 98,5%.

Esto revela una polarización extrema: Milei mantiene una base robusta entre sus seguidores originales, pero enfrenta niveles de rechazo prácticamente absolutos entre quienes nunca lo eligieron, lo que reduce el margen para ampliar consensos.

El estudio también muestra diferencias de género, con una desaprobación del 66,1% entre las mujeres frente al 58,5% entre los hombres.