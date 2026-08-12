Hoy cumple 100 años el Club YPF: Marín, que lo usó de chico, no mueve un dedo por reabrirlo.

La historia grande de la zona industrial y ribereña que entorna a la enorme ciudad de La Plata, se viste de memoria en una fecha muy cara a los sentimientos de los vecinos.

El histórico Club YPF conmemora este lunes 10 de agosto 2026 sus 100 años de vida institucional, recordando aquella gesta de 1926 cuando abrió sus puertas como un faro de recreación, deportes y contención para las familias vinculadas a la destilería y toda la comunidad de la región capital bonaerense.

Aquel espacio vibrante fue testigo de jornadas inolvidables donde miles de platenses, berissenses y ensenadenses practicaban básquet, fútbol, tenis, natación y artes marciales, entre otras actividades deportivas y recreativas.

Sin embargo, la alegría se transformó en resistencia tras el mazazo que significó el cierre de sus puertas en 1994, dando paso a décadas de abandono y a una intensa lucha vecinal agrupada bajo la consiga de que el centenario los encuentre adentro.

La memoria colectiva de los trabajadores y sus familias no baja los brazos frente al deterioro de las instalaciones, exigiendo respuestas concretas para la restitución del predio a la comunidad.

En sus épocas de mayor actividad el Club YPF llegó a tener unos cuatro mil socios activos, siendo una de las instituciones más fuertes y dinámicas del Gran La Plata.

Por aquelos años, los setenta y los ochenta, dos de las décadas más exitosas del Club YPF, Horacio Daniel Marín visitaba la institución ensenadense casi todos los días, para jugar al tenis, su deporte favorito, así como para reunirse con amigos y disfrutar de las cómodas instalaciones ubicadas en el límite entre Ensenada y Berisso.

Sin embargo, en 1994 la furia irracional privatizadora del gobierno de Carlos Menem barrió con el Club YPF y con todos lo sueños de miles de socios y usuarios que todavía esperan una reactivación.

Cuando en diciembre de 2023, apenas asumido a cargo de la presidencia de la nación, Javier MIlei nombró a Horacio Daniel Marín como presidente y CEO de YPF, la ilusión iluminó como nunca antes el rotro de los ypefianos.

"Horacio es de Berisso, fue socio y disfutó de este bellísimo club, así que seguramente conoce, entiende y comparte nuestro reclamo como nadie. Eso nos da una bocanada de esperanza para pensar en su urgente reactivación", señaló oportunamente un caracterizado ex socio al prestigioso portal local NoticiasEnsenada.info.

Sin embargo ya pasaron casi tres años de esas declaraciones y Marín no movió un dedo para reactivar el Club YPF. El ingeniero libertario parece haber decidido no ser profeta en su propia tierra. Sin embargo, sus ex vecinos siguen soñando con su intervención para devolverle la vida a esa joya que yace abandonada y triste a la vera de las vías del tren de carga que entra al Puerto La Plata.

Quién es Horacio Marín

Horacio Daniel Marín es el presidente y CEO de YPF desde diciembre de 2023. Es un ingeniero químico recibido en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con una larga trayectoria previa en el Grupo Techint.

Ingeniero químico (UNLP, 1988), máster en Ingeniería en Petróleo (Universidad de Texas en Austin) y posgrado ejecutivo (Universidad de Stanford).

Trabajó más de 35 años en Tecpetrol (brazo petrolero de Techint), donde ocupó cargos de liderazgo en exploración y producción antes de asumir la conducción de YPF.