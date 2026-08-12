El intendente mira para otro lado: La Matanza acumula siete muertes en diez días

La desidia institucional alcanzó ribetes trágicos en el distrito comandado por Fernando Espinoza, donde la vida humana parece no valer nada frente a la inseguridad rampante.

Los vecinos de La Matanza sobreviven a merced de bandas armadas que actúan con total impunidad a cualquier hora del día, mientras el intendente gobierna de espaldas al dolor y las estadísticas de violencia criminal rompen todos los récords históricos conocidos en la región.

Un informe periodístico difundido recientemente destapó la brutalidad de una crisis que las autoridades provinciales y municipales prefieren ocultar bajo la alfombra del relato oficial.

Entre robos piraña, ajustes de cuentas narco y femicidios aberrantes, la sangre salpica las calles sin que nadie ponga un freno institucional. La cifra terrorífica de siete muertes en apenas diez días de furia desnuda la incapacidad absoluta del Estado para garantizar la paz social más elemental en el conurbano profundo.

La connivencia policial y política al descubierto

El último fin de semana largo dejó una estela de horror imborrable en localidades castigadas como San Justo, Virrey del Pino y González Catán, donde los asaltos armados bajo feroces tormentas terminan con trabajadores acribillados por monedas. La sangre derramada mancha la desidia oficial mientras los funcionarios disfrutan de custodias privadas pagadas con los impuestos del pueblo.

El caso de Diego Gastón Aguirre, ultimado de un tiro al intentar defender a su jefe frente a una distribuidora, expuso la podredumbre dentro de la fuerza de seguridad.

En un operativo relámpago posterior, la Policía Bonaerense y la Comisaría Norte I° detuvieron en un boliche a cinco sospechosos, confirmando la peor sospecha: la banda criminal estaba integrada por uniformados activos. Esta detención confirma el vínculo directo entre uniforme y delito, demostrando cómo la corrupción policial pudre el sistema desde adentro.

La lista macabra de crímenes, bajo la órbita del fiscal Diego Rulli, incluye hechos escalofriantes como el femicidio de Janeth Colque, degollada en su casa del Barrio Palangana por su expareja. A esto se suman choferes de aplicación acribillados y supuestos dealers ejecutados a quemarropa con handy en mano durante disputas territoriales. Este catálogo de impunidad demuestra cómo el narcotráfico y el delito gobiernan de facto el municipio.

El fracaso político y la urgencia de cambios profundos

Mientras las familias entierran a sus muertos en el territorio, el gobernador Axel Kicillof se concentra en construir castillos en el aire desde su despacho platense, limitándose a mirar hacia otro lado y culpar a factores externos por la masacre cotidiana.

La gestión provincial abandonó a los vecinos a merced de una delincuencia desbocada que copó cada rincón del distrito más populoso.

Lejos de asumir responsabilidades políticas por este baño de sangre, el aparato propagandístico del oficialismo intenta maquillar los homicidios como simples hechos aislados.

Sin embargo, crímenes como el de Claudio Killing y las balaceras cotidianas en Villa Madero demuestran que la zona se convirtió en tierra de nadie. La connivencia entre el poder político local y las redes delictivas, tras años de clientelismo, prebendas y zonas liberadas, convirtieron a los barrios en aguantaderos donde la ley la dictan los transas y los sicarios.

Los barones del conurbano blindan sus negocios entregando la vida de los ciudadanos honestos a cambio de estabilidad electoral y caja negra.

La provincia de Buenos Aires se hunde en una espiral de decadencia institucional sin precedentes, con falta de patrulleros, comisarías desmanteladas y sueldos de miseria para los agentes, completando un combo explosivo que destruye cualquier vestigio de orden público.

El tiempo de las excusas se agotó. Si el jefe comunal y el mandatario provincial no tienen la capacidad política ni el coraje para gobernar y enfrentar el clamor desesperado de las familias, deberían dar un paso al costado. La renuncia o un cambio profundo son urgentes ante esta inoperancia que inocentes pagan con su vida.

Las claves del descontrol criminal en La Matanza