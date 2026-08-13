Máximo Kirchner desafía a Axel Kicillof y agita la interna peronista con su candidatura en la provincia.

La rosca en el peronismo bonaerense alcanzó niveles de ebullición absoluta tras la jugada operada por Máximo Kirchner en la Provincia de Buenos Aires.

El líder de La Cámpora puso en marcha una ofensiva de presión directa contra el gobernador Axel Kicillof al dejar correr su supuesta postulación para la gobernación.

Entre los pasillos de la Gobernación en La Plata aseguran que no se trata de una ambición genuina, sino de una estrategia de extorsión para forzar un reparto de cargos y retener el control de las listas legislativas de cara al próximo año electoral.

El hijo de la exmandataria juega a dos puntas: mientras su entorno insiste en que la candidatura es un hecho inquebrantable, opera una "operación de desgaste" para arrinconar al mandatario provincial en su propio búnker. Nadie en el arco político cree en la inocencia de esta jugada; el objetivo real es asegurar lugares clave en las boletas y, fundamentalmente, el manejo de las "cajas" y sillones dentro del aparato estatal bonaerense.

Tensiones, Billetera y la Resistencia de Kicillof

En La Plata, el clima es de absoluta tensión. Los funcionarios provinciales que responden directamente al gobernador miran de reojo y con desconfianza cada movimiento del camporismo más duro.

Fuentes presenciales aseguran que la billetera estatal y el armado de las listas se negocian casi a los gritos, en un escenario donde la ambición de los jefes políticos parece sepultar cualquier intento de gestión, mientras el conurbano profundo sufre las consecuencias de una crisis social asfixiante.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof intenta despegarse de las exigencias K para consolidar un perfil propio que le permita negociar con mayor autonomía, pensando en su propio proyecto para el 2027.

El mandatario busca aire político, pero choca constantemente contra el aparato territorial que comanda La Cámpora, consolidado como el verdadero poder en las sombras dentro de la Provincia.

El Dilema de los Intendentes y el Costo Social de la Guerra

Los intendentes del conurbano observan este escenario de guerra sin cuartel con extrema cautela. Los jefes comunales evalúan con quién atar su destino político para no quedar a la deriva en medio de la pulseada de cúpulas.

Nadie quiere inmolarse por los caprichos de la dirigencia cuando el territorio reclama soluciones urgentes ante una crisis que vuelve el costo social insostenible. Priorizan la supervivencia territorial por sobre la lealtad ciega a una conducción en disputa.

El tiempo dirá si esta amenaza de candidatura de Máximo Kirchner se cristaliza en las urnas o si queda en una simple bravuconada para torcerle el brazo a la gobernación. Lo único claro es que la paz en el peronismo bonaerense es una ilusión óptica que se evapora apenas se discuten cuotas de poder real, garantizando que la destrucción interna del movimiento continúe mientras la gestión provincial permanece paralizada.

Lo que tenés que saber sobre la jugada de Máximo Kirchner