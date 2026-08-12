Mar del Plata en crisis: Montenegro prepara su regreso al municipio para evitar el colapso

Los pasillos políticos de Mar del Plata se convirtieron en un verdadero hervidero tras filtrarse los rumores sobre el inminente retorno del exjefe comunal. ¿Volverá el senador provincial para poner orden en su propio pago chico?

La bronca acumulada por el descontrol diario en las calles obligó a Guillermo Montenegro a repensar seriamente su futuro político y evaluar la interrupción de su licencia legislativa ante el desborde de inseguridad que azota a la Costa Atlántica.

La crisis en General Pueyrredón es total. Ante semejante cuadro de desborde e inseguridad galopante en las calles marplatenses, el legislador evalúa pegar la vuelta para rescatar su bastión histórico.

El "operativo salvataje urgente" busca frenar el descalabro de la gestión local antes de que colapse por completo, una situación que dejaría a Montenegro sin capital político en su propio territorio de cara al futuro.

La "Traición Silenciosa" de Neme y el Quiebre del PRO Local

Sin embargo, el factor criminal no es el único que acelera el retorno. En la cúpula amarilla local, la rosca política entró en ebullición por el control territorial.

El actual intendente interino, Agustín Neme, comenzó a tejer su juego propio de manera totalmente inconsulta con la mesa chica del exintendente. Esta movida, calificada en los despachos de La Plata como una "traición silenciosa", dinamitó la paz interna dentro del PRO marplatense.

Lejos de mantener la línea de subordinación esperada, el heredero interino apuesta todas sus fichas a construir una candidatura autónoma para 2027.

La ambición desmedida de Neme rompió los códigos y encendió todas las alarmas en el entorno de Montenegro. Como si el panorama fuera poco, en el círculo del exintendente ya barajan nombres alternativos para desplazar al actual interino en las urnas si persiste en sus aspiraciones "inconsultas".

Las claves del conflicto político en Mar del Plata