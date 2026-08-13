El dispositivo funciona bajo una técnica que el propio inventor denominó micropower collection (MPC). La física detrás del asunto no descubre la pólvora ni mucho menos: replica la arquitectura de la pila voltaica que Alessandro Volta patentó allá por 1799. Al clavar electrodos de zinc y cobre en un sustrato cargado de humedad e iones, el artefacto cosecha una tensión mínima pero ininterrumpida. Con este principio básico, el laboratorio Ku-An logra iluminar 800 luces LED utilizando 1.500 cajas de madera repleta de abono.

Baterías de barro frente al colapso eléctrico

A sus 72 años, el diseñador nipón remarca que su desarrollo no pretende reemplazar a las centrales térmicas ni a las represas de Yacyretá. La ambición de este experimento pasa por cubrir consumos marginales y sostener sistemas críticos desconectados de la red tradicional. De hecho, su otra instalación en la zona, bautizada como Lu-An, emplea más de 2.000 cilindros de plástico cargados con tierra para generar 100 vatios de potencia. Esa capacidad alcanza para encender una olla arrocera o alimentar dispositivos domésticos en zonas rurales desprovistas de cableado.

El proyecto gana atractivo cuando se analiza su desempeño en catástrofes ambientales o en el monitoreo del campo argentino. Nakagawa diseñó el stand-alone node, un bolardo autónomo enterrado en el suelo que transmite datos directo al satélite sin depender de baterías de litio. Este equipamiento permite monitorear plagas en cosechas, detectar crecidas de ríos o lanzar alertas tempranas ante deslizamientos en la zona cordillerana. El sistema no emite dióxido de carbono y genera energía día y noche sin importar si hay sol o viento.

Entre la fascinación estética y el escepticismo técnico

Como suele suceder en la rosca de la innovación, las objeciones académicas no tardaron en aparecer desde la Universidad de Tokio. El profesor emérito Masayuki Nakao, histórico observador del trabajo del desarrollador, disparó sin anestesia contra el rendimiento del prototipo. “Su rendimiento es significativamente inferior en comparación con las baterías convencionales o las baterías de automóvil”, sentenció el especialista para bajarle el tono a las expectativas de producción masiva.

Sin embargo, el propio Nakao concedió un punto a favor del creador al valorar el impacto visual de sus instalaciones artísticas donde varillas flexibles iluminan la noche como luciérnagas. “Pero lo notable de las obras del señor Nakagawa es que la luz que crea tiene capacidad para conmovernos. La gente se emociona cuando ve esas luces, son bellas”, agregó el académico. Frente a las especulaciones sobre la explosión demográfica, el inventor oriental fue tajante frente a las cámaras de la cadena Euronews: “A medida que la población se acerca a los diez mil millones, los problemas energéticos serán tan críticos como los alimentarios”. La microrrecolección propone dejar de medir todo con la vara del consumo masivo para empezar a resolver la supervivencia cotidiana.