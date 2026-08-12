El saboteador silencioso: la picardía que destruye tu motor en días de helada

La rutina en los barrios bonaerenses exige arrancar temprano, pero la ignorancia técnica suele salir carísima antes de pisar el asfalto. Con temperaturas tan bajas como las que se están registrando estas semanas en gran parte de Argentina, cuidar el motor del auto de un golpe de frío o congelamiento es tan importante como abrigarse adecuadamente antes de salir de casa. La irresponsabilidad al volante empieza mucho antes de engranar la primera marcha.

En las estaciones de servicio de Avellaneda o La Matanza, la postal se repite entre conductores desprevenidos que improvisan con mangueras. En ese cuidado, el líquido refrigerante y el adecuado tiempo para que el motor tome temperatura antes de empezar a acelerar, pasan a ser dos de las principales preocupaciones de los usuarios de autos, especialmente de aquellos que dejan sus vehículos estacionados a la intemperie. La falta de mantenimiento preventivo es la antesala directa del taller mecánico.

El mito popular de la calle reduce el fluido al control del sobrecalentamiento estival, ignorando la física elemental del invierno. Aunque muchas veces se lo relaciona exclusivamente con evitar que el motor se recaliente, la función del líquido refrigerante es bastante más amplia. El descuido cotidiano corroe las entrañas de los bloques de aluminio sin dar avisos previos.

El circuito cerrado requiere propiedades químicas precisas para soportar el mapa climático de la Provincia de Buenos Aires. El líquido que circula por el sistema debe ayudar a mantener una temperatura estable, evitando picos altos como bajos, para poder proteger los componentes internos contra la corrosión y evitar que el fluido se congele cuando las temperaturas descienden demasiado. Negar esta realidad es condenar la vida útil del vehículo.

La tecnología automotriz liquidó viejos dogmas que todavía circulan entre algunos veteranos del volante. En otros tiempos había una diferencia entre anticongelante y líquido refrigerante, pero desde hace muchos años, las propiedades de este último son las de cuidar ambas condiciones, la del congelamiento y también del recalentamiento. Rellenar el depósito con agua común es una sentencia de muerte para los inyectores y radiadores.

El hábito ratón de usar la canilla destruye la ingeniería moderna en cuestión de meses. Por eso, utilizar sólo agua como refrigerante no es una buena alternativa para el funcionamiento habitual de un auto moderno. La acumulación de sarro no perdona a los componentes importados que cotizan a precio dólar.

Detrás de cada bidón hay aditivos formulados para blindar los componentes contra el desgaste químico interno. Además de controlar la temperatura, es un líquido que contiene aditivos destinados a proteger metales y otros componentes del circuito frente al óxido, la corrosión y la formación de depósitos. Un fallo en este ítem no avisa con luces llamativas en el tablero.

Las averías avanzan en silencio hasta que la billetera sufre las consecuencias de la desidia. Una refrigeración deficiente, por lo tanto, no necesariamente se manifiesta de inmediato con una aguja de temperatura elevada: también puede generar deterioro progresivo en el radiador, la bomba de agua, conductos y otras piezas. El remiendo casero termina siempre en una grúa sobre la Avenida General Paz.

En las estanterías conviven variantes químicas como IAT, OAT y HOAT que no deben mezclarse bajo ningún concepto. Las formulaciones y tecnologías disponibles son diferentes y no todos los vehículos utilizan el mismo tipo de producto. La elección al azar suele pudrir el circuito por incompatibilidad de compuestos.

El color del envase es un simple colorante y no garantiza la compatibilidad con el bloque propulsor. Por eso, al momento de reemplazar o recargar el líquido refrigerante, no solo hay que prestar atención al color del envase y del líquido en sí mismo, sino la especificación indicada por el fabricante del vehículo que está explicada en el manual del usuario. Ignorar el catálogo oficial es jugar a la ruleta rusa con la tapa de cilindros.

Química precisa bajo el capó

La química del circuito exige proporciones exactas para garantizar la disipación térmica en el denso tránsito urbano. Existen productos que vienen listos para usar y otros que se comercializan concentrados. La especulación al diluir mata la eficiencia del fluido.

El equilibrio térmico se alcanza con fórmulas probadas en laboratorio, no con ojímetro de taller de barrio. En este último caso, el líquido debe mezclarse con agua en la proporción indicada por el fabricante. Un exceso o falta de aditivo altera la viscosidad y el punto de congelación.

La mezcla óptima combina la protección contra el hielo y la capacidad de absorber calorías extremas. Una combinación 50/50 de refrigerante y agua destilada es habitual en numerosos sistemas y permite obtener un equilibrio entre protección contra congelamiento y capacidad para absorber y disipar calor. Escatimar en esta preparación es una mala decisión económica.

Las marcas líderes ya facilitan el trabajo para evitar errores humanos en la carga. Algunos productos actuales, incluso, ya vienen preparados en esa proporción y no requieren ninguna dilución. El usuario solo debe tomarse la molestia de revisar la etiqueta.

El agua común contiene minerales que devoran el aluminio de las tapas modernas. Al diluir el líquido refrigerante es fundamental hacerlo con agua destilada o desmineralizada y no con agua de la canilla, porque esta contiene minerales que pueden favorecer la generación de depósitos y corrosión dentro del circuito, algo que es más peligroso aun en autos modernos en los que se suelen utilizar componentes de aluminio y diferentes aleaciones metálicas. El sarro es el enemigo número uno de la tapa de cilindros.

La medición del vaso de expansión es un hábito de dos minutos que salva la mecánica. Tan importante como elegir el líquido correcto es controlar periódicamente su nivel. El exceso o la falta de nivel alteran la presión interna del circuito.

El chequeo visual debe realizarse sin apuro y con el vehículo totalmente descansado. Con el motor frío, el depósito debe encontrarse entre las marcas de mínimo y máximo indicadas por el fabricante. Cualquier desvío de ese rango delata irregularidades mecánicas.

El consumo anormal de fluido no se resuelve agregando chorritos semana tras semana. Si el nivel baja con frecuencia, no hay que limitarse a completar el depósito. Rellenar a ciegas oculta fallas graves que terminarán en desastre.

Las pérdidas invisibles suelen ubicarse en mangueras resecas, abrazaderas flojas o fisuras en el radiador. Un circuito de refrigeración que pierde líquido puede tener una fuga en una manguera, radiador, bomba de agua, depósito o alguna otra parte del sistema. Ignorar el goteo condena al propulsor a una muerte por temperatura.

El riesgo de sobrecalentamiento transforma una pequeña fuga en una factura de rectificación completa. Continuar circulando de esa manera puede terminar provocando un sobrecalentamiento y una reparación mucho más costosa por roturas mecánicas. Las concesionarias no perdonan los descuidos del usuario.

La manipulación del vaso de expansión requiere cautela para evitar accidentes graves en las manos. Tampoco es recomendable abrir el depósito cuando el motor está caliente: el circuito trabaja presurizado y el líquido puede alcanzar temperaturas capaces de provocar quemaduras apenas se abre una válvula de salida como es la acción de sacar la tapa. La presión acumulada dispara vapor hirviente en segundos.

Mitos al volante y desgaste prematuro

El fluido pierde sus propiedades inhibitorias con el paso del tiempo y el uso continuo. Aunque el líquido no haya bajado su nivel en mucho tiempo, no es eterno y debe reemplazarse para que no pierda la efectividad en mantener controlada la temperatura de uso del motor. Conservar el mismo fluido durante años corroe internamente el circuito.

Cada marca establece plazos rígidos en los manuales de servicio que deben cumplirse a rajatabla. No existe un único intervalo válido para todos los automóviles. La durabilidad depende exclusivamente de la base química utilizada.

La tecnología de larga duración no exime al conductor de realizar las revisiones periódicas. Algunas formulaciones modernas están preparadas para permanecer varios años y muchos kilómetros, pero otras no, y pierden sus propiedades esenciales. Mezclar químicos arruina cualquier propiedad de larga vida.

La disciplina en las revisiones protege el bolsillo en épocas de vacas flacas. Por eso es fundamental respetar el programa de mantenimiento establecido por cada fabricante y asegurarse qué líquido se coloca en cada cambio. La prevención cuesta un vuelto comparado con la mano de obra de un taller.

El clima extremo de Argentina exige atención constante sin importar la estación del año. Tanto en las bajas temperaturas del invierno como cuando llega la época de mucho calor la mayoría de los usuarios recuerda revisar el nivel del líquido refrigerante, pero la realidad es que el adecuado funcionamiento del motor debe conservarse todo el año porque preserva la mecánica, y fundamentalmente, evita un mal funcionamiento que puede terminar en mayor consumo de combustible o roturas de elementos con un costo de reparación mucho más alto que cuatro litros de líquido refrigerante. El mantenimiento inteligente ahorra miles de pesos en nafta.

El hábito de calentar el auto clavado en la puerta de casa durante diez minutos es una costumbre obsoleta. Es un error muy común creer que lo ideal es encender el motor y dejarlo calentando 5 o 10 minutos, para después salir a circular por la vía pública. Esa práctica gasta combustible inútilmente y degrada el aceite en ralentí.

El motor de combustión no es la única pieza mecánica que sufre las heladas matutinas. Pero en esa idea no está contemplada la otra parte móvil que tiene la mecánica de un auto, que es la transmisión. Las cajas manuales y automáticas sufren con los lubricantes congelados.

El calor del bloque apenas alcanza a atemperar los componentes periféricos por contacto. Si bien algunas partes como los extremos de dirección o los semiejes empiezan a calentarse de a poco por la cercanía física con el motor cuando este está ya funcionando, algunas piezas que tienen movimiento necesitan la acción directa para entrar en temperatura de funcionamiento adecuadas, como la propia caja de cambios. La densidad del aceite de caja exige movimiento para fluidificar.

El rodaje suave en las primeras cuadras es el único método eficaz para calentar la transmisión. Para cuidar la caja de cambios de las bajas temperaturas, después de unos minutos de tener el motor en marcha, es recomendable salir despacio, a baja velocidad, y empezar a mover las partes internas de la transmisión también. La sincronización de marchas sufre si se le exige potencia en frío.

El flujo dinámico eleva la temperatura global del vehículo de manera uniforme y segura. En pocas cuadras todo estará ya en su temperatura correcta y recién entonces se puede subir la velocidad al uso normal. Cuidar el auto en invierno requiere simplemente aplicar el sentido común.