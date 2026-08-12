Karina desembarca en PBA: Karina Milei encabeza la cumbre libertaria para acorralar al peronismo.

la cumbre libertaria sacudió los despachos nacionales con la presencia estelar de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, hermana del Jefe de Estado y verdadera armadora del andamiaje político oficialista.

Rodeada por los bloques legislativos de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires y bajo el ala protectora de su operador territorial clave, Sebastián Pareja, "La Jefa" bajó una orden tajante desde los pasillos de Balcarce 50: profesionalizar la tropa, blindar el mensaje anticasta y ajustar las clavijas para desembarcar con estructura partidaria propia en cada rincón del distrito más poblado del país.

Durante el encuentro desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los legisladores provinciales realizaron un riguroso balance del trabajo parlamentario durante el primer semestre del año. Allí, la tropa violeta denunció una parálisis sistemática operada directamente desde la gobernación de Axel Kicillof.

Según la mirada oficialista, la escasez de sesiones y el cajoneo deliberado de proyectos responden a una estrategia coordinada del peronismo para blindar sus privilegios y evitar que las reformas del Poder Ejecutivo Nacional penetren en la estructura política bonaerense.

Tensión en La Plata y la construcción del proyecto 2027

Lejos de amedrentarse por las trabas institucionales en el palacio legislativo platense, el cónclave sirvió para alinear la artillería parlamentaria de cara a los próximos meses, endureciendo la postura opositora contra la administración provincial.

La orden de la mesa chica presidencial fue contundente: el verdadero objetivo de La Libertad Avanza no se limita a ocupar bancas legislativas ni a ser un mero bloque de contención, sino a consolidar una plataforma electoral sólida y competitiva para disputarle el sillón de Dardo Rocha al peronismo.

Con los equipos técnicos en pleno proceso de armado y la estructura partidaria bajo el férreo control del armado nacional conducido por Pareja y respaldado por la Rosada, los libertarios buscan dejar atrás cualquier vestigio de improvisación.

El objetivo estratégico es mostrar verdadera musculatura política en el barro de la provincia de Buenos Aires, operando con sincronía desde el búnker central del poder federal para terminar con la hegemonía kirchnerista en el territorio bonaerense.