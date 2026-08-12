El municipio de Pilar se ha convertido en el triste escenario de una administración cimentada sobre la opacidad, la desidia y el manejo discrecional de los fondos públicos bajo la gestión de Federico Achával. Lejos de representar los valores de transparencia y probidad que exige la función pública, el intendente ha consolidado un sistema de gobierno donde el control interno es una ficción y los recursos de los vecinos parecen evaporarse entre sombras administrativas y expedientes cajoneados.

Las reiteradas auditorías y fallos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires han desnudo la escandalosa fragilidad institucional del distrito. Bajo expedientes clave como el Nº 4-308.0-2021 y sus sucesivas próyecciones en los ejercicios fiscales venideros, el organismo de control provincial dejó constancia lapidaria de las graves irregularidades que caracterizan a la administración de Achával. Lejos de ser meros desvíos técnicos, los informes revelaron una alarmante falta de documentación respaldatoria en ingresos y egresos de fondos, balances incompletos, ausencia sistemática de conciliaciones bancarias y un festival de contrataciones directas que eluden los mecanismos de transparencia exigidos por ley.

La estructura de poder municipal opera como un blindaje de complicidades. Funcionarios de máxima confianza del intendente, tales como el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la entonces presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Pombo, figuran de manera directa en los sumarios y sanciones dictadas por el Tribunal de Cuentas. Con multas económicas, apercibimientos y llamados de atención formal que los dejaron bajo la lupa, la cúpula achavalista demuestra una inescrupulosidad alarmante para administrar el presupuesto comunal como si se tratara de una caja chica personal, utilizando "presupuestos dibujados" que luego se ejecutan a espaldas de la legalidad y del control ciudadano.

Esta red de desmanejos no se limita al papel contable; golpea de lleno la legitimidad democrática del distrito. Mientras la oposición en el Concejo Deliberante denuncia sistemáticamente un circuito viciado de compras directas y licitaciones direccionadas para beneficiar a allegados al poder, la ciudadanía soporta el peso de tasas asfixiantes destinadas a sostener una maquinaria política opaca. La gestión de Achával ha transformado al municipio en un coto de impunidad donde la rendición de cuentas es un mero trámite decorativo y el bienestar de los pilarenses queda subordinado a los negociados de una casta que gobierna sin ética ni límites.

Pilar no resiste más la farsa de un intendente que convirtió la administración pública en un botín personal. La acumulación de pruebas, expedientes y sanciones del Tribunal de Cuentas no hace más que confirmar lo que cada vecino ya padece en las calles: un gobierno cínico, inescrupuloso y profundamente corrupto que hunde al municipio en la indigencia institucional mientras sus jerarcas se mofan de la ley. La hora de la rendición de cuentas definitiva llegará, y la historia juzgará sin atenuantes a quienes secuestraron el destino de Pilar para saciar su ambición.