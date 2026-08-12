El dolor de Messi: la carta a su padre y las dudas sobre su futuro

La partida física de quien fuera su sombra protectora y representante desde sus primeros pasos en Santa Fe sacudió los cimientos del clan familiar. “Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más”, confesó con el alma destrozada el ídolo de multitudes. El vacío que deja el viejo Jorge es imposible de llenar. Desde los tiempos de potrero hasta la gloria máxima en las canchas de todo el planeta, el patriarca familiar fue el escudo protector que mantuvo los pies de la estrella sobre la tierra. ¿Quién iba a imaginar que el final llegaría justo cuando más necesitaban abrazarse para celebrar los últimos años de su carrera?

El dolor por la ausencia se multiplicó al recordar los difíciles momentos previos al torneo disputado en Estados Unidos y el esfuerzo supremo del capitán. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes fue cuando peor te pusiste”, reveló el futbolista en su conmovedor mensaje público. La promesa de llegar a la final se transformó en una obsesión para dedicarle la gloria. Con las piernas rotas y el físico al límite, el 10 intentó ir contra la corriente para regalarle un último título a su viejo, que aguardaba noticias desde su lecho de dolor. ¿Cómo habrá sido jugar cada partido sabiendo que su pilar histórico se apagaba lentamente a miles de kilómetros?

El golpe más duro de la misiva pasa por la incertidumbre que atraviesa la mente del astro respecto a su continuidad en el verde césped. “No sé qué voy a hacer sin vos, tengo bastantes dudas de seguir jugando”, disparó encendiendo todas las alarmas en el Inter Miami. La pelota perdió el brillo y el sentido sin el viejo en la tribuna. El delantero reconoció que su principal motor era ver la felicidad de su familia y, muy especialmente, la mirada cómplice de su padre tras noventa minutos de sacrificio en el campo de juego. ¿Se avecina el adiós definitivo de las canchas para el genio de Rosario tras este golpe devastador?

La complicidad entre padre e hijo se gestó en los baldíos de Argentina, donde el sacrificio diario era la moneda corriente para llegar a Europa. Jorge Messi era el encargado de manejar los contratos, contener las crisis y poner los puntos cuando la fama amenazaba con marear al pibe. Nunca hubo elogios fáciles, pero sí un amor inquebrantable. Esa rigurosidad formó el carácter de un deportista único que hoy se encuentra completamente desorientado en medio del éxito mundial. ¿Podrá encontrar fuerzas en sus propios hijos para sostener la pasión sin el hombre que le enseñó a patear la redonda?

Las muestras de dolor no tardaron en multiplicarse en los pasillos de la Asociación del Fútbol Argentino y en cada rincón del mapa futbolero global. El mundo entero se solidarizó con la familia Messi en este triste momento. Colegas, técnicos, dirigentes y millones de hinchas enviaron sus condolencias a un clan que siempre se caracterizó por mantener un perfil bajo frente a la exposición mediática. La pérdida de un padre golpea al ídolo más grande de la historia moderna. ¿Habrá algún homenaje a la altura de semejante legado cuando el capitán vuelva a pisar una cancha de fútbol?

El cierre de la carta deja en claro que los valores inculcados en el hogar rosarino seguirán vivos a través de las nuevas generaciones de la familia. El legado familiar trascenderá cualquier título deportivo o récord millonario. Lionel Messi prometió educar a sus hijos exactamente de la misma manera en que lo hicieron con él, manteniendo firmes los códigos del esfuerzo y la humildad. El adiós definitivo al gran arquitecto de la dinastía. Mientras las lágrimas continúan brotando en los rincones más íntimos del hogar, la historia grande del deporte llora al hombre que hizo posible el milagro. ¿Estaremos presenciando el principio del fin de la era dorada del fútbol argentino?

Lo que tenés que saber sobre la dolorosa despedida: