El dilema de la frazada: el negocio de dormir con mascotas agita la interna del descanso urbano

La vida moderna en el AMBA empuja a miles de familias a buscar refugio emocional en sus hogares al apagar las luces. Dormir con un animal de compañía en la cama puede aportar calma pero también causar interrupciones del sueño y aumentar el riesgo de exposición a zoonosis si faltan cuidados sanitarios. El ritmo frenético de la calle encuentra una tregua en la habitación, aunque el costo de ese confort no siempre se mide en salud.

Lejos de ser una rareza de departamento porteño, la costumbre está masificada en el territorio nacional y global. La costumbre es común. Un relevamiento del centro médico Mayo Clinic Proceedings, sobre 150 personas que conviven con mascotas, arrojó que el 56% comparte el colchón con ellas. Las razones detrás de este comportamiento señalan una búsqueda desesperada de contención: mayor protección, tranquilidad y relajación.

La ciencia respalda parte de esta química afectiva que ocurre al bajar la persiana. Investigaciones de la Universidad Estatal de Washington mostraron, además, que acariciar a un perro o un gato durante solo 10 minutos reduce de forma significativa los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El calor corporal y el ritmo respiratorio del animal funcionan como un ansiolítico natural contra la rutina diaria.

Las evidencias clínicas muestran que esta empatía nocturna influye directo en el estado de ánimo al amanecer. Algunos trabajos también reportaron que quienes comparten la cama con sus mascotas se despiertan de mejor humor y presentan una disminución de síntomas vinculados con la depresión. La contención afectiva nocturna amortigua las presiones sociales y laborales de la semana.

El fenómeno cobra una dimensión económica y social gigantesca dentro del mapa nacional. En Argentina, donde el 80% de los hogares cuenta con al menos un animal de compañía, la tendencia también se observa. La masa de consumidores que humaniza a sus compañeros cuadrúpedos mueve millones en alimentos, accesorios y soluciones para el descanso.

Sin embargo, las alertas médicas rebotan en los consultorios de medicina respiratoria y neurólogos. Las objeciones se concentran en la calidad del descanso. Representantes de la Academia Americana de Medicina del Sueño confirmaron que un tercio de los usuarios sufre despertares frecuentes y fragmentación del sueño por movimientos del animal.

El problema trasciende el simple insomnio y roza el terreno de la guardia hospitalaria. A eso se suman otros problemas posibles: alergias, falta de espacio en la cama y transmisión de enfermedades. La convivencia bajo el mismo techo requiere pautas de convivencia que eviten males mayores.

Frente a la incomodidad, la industria del descanso encontró un nicho comercial millonario. Uno de los puntos centrales para quienes eligen compartir la cama es el colchón. El profesional Pablo Mandelbaum, doctor en Química, señaló: “Un colchón Queen o King puede hacer toda la diferencia. Con más espacio, tu mascota puede acomodarse sin invadir tu territorio, y vos podés mantener una postura saludable durante la noche”.

La tecnología de los somieres se adaptó rápido a las exigencias del cliente pet friendly. Mandelbaum agregó que, en esos casos, suelen recomendar colchones con independencia de lecho, diseñados para no transmitir el movimiento de quienes comparten la cama. La estrategia apunta a que los saltos del perro no despierten al dueño a las tres de la mañana.

Alerta por zoonosis urbana

El terreno sanitario es donde los médicos bajan la persiana a las concesiones románticas. La higiene aparece como otra condición básica. Recomiendan el uso de fundas desmontables, lavado con agua hirviendo, cepillado diario y lograr que la mascota se acomode sobre la manta superior para no contaminar la sábana.

Para evitar la acumulación de ácaros y caspa animal, la tecnología doméstica ofrece variantes específicas. También puede resultar útil una aspiradora con filtro de agua para ácaros y pelos. Estas precauciones reducen el impacto de los alérgenos ambientales en el dormitorio.

Las agencias internacionales de salud pública exigen responsabilidad médica preventiva en las casas. La recomendación más importante es mantener controles veterinarios regulares. Integrantes de la Organización Panamericana de la Salud enfatizaron que existen más de 200 zoonosis y que deben tratarse bajo el concepto de “una sola salud”, que integra a personas, fauna y medio ambiente.

Las pautas de desparasitación varían según el nivel de exposición de la mascota a la calle. El médico veterinario Iván Nicolai coincidií en que antes de compartir la cama el animal debe estar “correctamente vacunado y desparasitado, tanto para parásitos externos como internos”. Sugirió un esquema cada tres meses para animales que frecuentan plazas del Conurbano y cada seis para felinos domésticos.

La precisión en las dosis resulta determinante para cortar el ciclo biológico de las bacterias. En ambos casos, precisó que debe administrarse una segunda dosis del antiparasitario a los 15 días. Este seguimiento constante elimina los focos de infección dentro del hogar.

El especialista remarcó un límite contundente sobre los hábitos en la cama que no deben quebrantarse. Nicolai también desaconsejó que el animal duerma bajo las sábanas, en especial si convive con personas inmunosuprimidas o con niños. Remarcó: “Sobre todo con personas inmunosuprimidas y niños, ya que es inevitable que las sábanas o almohadas tomen contacto con el ano del animal. Por eso me parece una buena opción para ambos que duerma sobre el acolchado”.

El equilibrio del descanso

El riesgo físico tampoco debe pasarse por alto en razas pequeñas o cachorros. El veterinario añadió que esa alternativa también ofrece más seguridad para los animales pequeños, porque reduce el riesgo de aplastamiento. El hacinamiento en la cama termina generando un ambiente hostil para ambas partes.

El estrés del animal repercute de forma directa en su comportamiento y salud general. Señaló, además, que un lugar incómodo puede generarles estrés: “Y si se estresan, su cortisol sube”. El equilibrio en la casa exige límites firmes para garantizar un descanso saludable y seguro.