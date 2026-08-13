A escondidas y en un hotel: Máximo, Kicillof, Massa, gobernadores y diputados juntos para blindar las PASO.

La rosca peronista no descansa ni siquiera cuando la calle arde y los números de la economía crujen por todos lados. La vieja guardia desempolvó el manual de supervivencia extrema. En un movimiento que sorprendió a propios y extraños, los tres caciques más pesados del ecosistema bonaerense decidieron sentarse a la misma mesa para trazar una línea de defensa inquebrantable frente al oficialismo.

Los que armaron la juntadita fueron el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez. Los jefes de los bloques peronistas en el Senado y en Diputados invitaron a cuatro gobernadores: Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y el líder político de Santiago del Estero, el actual senador Gerardo Zamora.

El cónclave secreto reunió a figuras que hasta hace cinco minutos se mataban a carpetazos en los pasillos mediáticos. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner firmaron una tregua forzada. El gobernador provincial, el excandidato presidencial y el líder de La Cámpora dejaron de lado sus profundas diferencias ideológicas y de caja para enfrentar a un enemigo en común que amenaza con dejar al justicialismo pedaleando en el aire.

La excusa formal de semejante cumbre de capos territoriales fue establecer una estrategia de unidad de cara a los próximos desafíos institucionales. El verdadero pánico es que les arrebaten el control de la lapicera. La mesa chica sabe perfectamente que si el Gobierno nacional logra su cometido de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el peronismo entrará en una carnicería fratricida sin reglas claras.

La reunión, acontecida en una sala de reuniones del Hotel Emperador Buenos Aires, un elegante cinco estrellas ubicado en la Avenida del Libertador 420, en el límite entre Retiro y Recoleta, a metros de la Avenida 9 de Julio, arrancó alrededor de las 20 del martes y se extendió hasta pasadas las 23:30. Todos los dirigentes llegaron escondidos en autos con vidrios muy oscuros, entraron a la cochera y subieron por un ascensor privado sin ser vistos casi por nadie del hotel, ni empleados ni pasajeros.

El oficialismo nacional viene operando fuerte para dinamitar las elecciones primarias, argumentando un supuesto ahorro fiscal frente a la crisis. La motosierra electoral apunta directo al corazón del armado opositor. Para el justicialismo, perder las PASO significa quedarse sin la única herramienta que hoy les permite dirimir liderazgos sin provocar una ruptura definitiva del histórico movimiento fundado por Perón.

Las negociaciones en las sombras incluyeron pases de factura, reproches por la derrota del año pasado y promesas de no agresión mutua a futuro. El pacto del espanto se selló con abrazos fingidos y mucha desconfianza. Kicillof necesita blindar su gestión en la provincia, Massa busca mantener vivo a su alicaído Frente Renovador y el hijo de la exvicepresidenta pelea por no perder la caja ni la influencia legislativa de su orga.

“Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”, fue una de las primeras decisiones duras que tomó la "Mesa de los 10", según explicó en detalles uno de los presentes a PrimeraPagina.info.

La foto de unidad busca mandar un mensaje contundente a los barones del conurbano que miraban con preocupación el desmadre interno. El alineamiento de las cúpulas intenta frenar la fuga de intendentes díscolos. Saben que si no muestran músculo político unificado frente a los recortes presupuestarios, los jefes comunales empezarán a tejer sus propios arreglos de supervivencia directamente con Balcarce 50.

Para lograr sostener el andamiaje electoral intacto, los caciques peronistas deberán asegurar la lealtad de todos sus legisladores nacionales. El Congreso será la madre de todas las batallas por la supervivencia de la casta. La bajada de línea fue clara y tajante: ningún diputado ni senador de extracción justicialista puede siquiera negociar un posible apoyo al proyecto libertario para eliminar la instancia de votación primaria.

Se habló de cómo encarar la actividad legislativa de acá a fin de año, con especial énfasis en el intento violeta de eliminar las PASO. También de los contactos entre Karina Milei y Mauricio Macri. Y de los "outsiders" Daniel Hadad y Jorge Brito. No se coló la interna entre Cristina y Axel: estaba acordado con sangre y fuego.

La movida también busca posicionar al peronismo como el gran garante de la supuesta institucionalidad democrática frente a los embates de la Rosada. Te venden defensa republicana pero solo están defendiendo sus prebendas partidarias. En La Plata y en el Instituto Patria saben que sin las PASO, el dedo de la cúpula generará rebeliones imposibles de contener en un escenario de extrema debilidad social y política.

Mientras los líderes partidarios disfrutan del catering y organizan la resistencia electoral, el ciudadano de a pie sigue sufriendo los coletazos de una recesión brutal. La política sigue discutiendo sobre urnas mientras la gente discute sobre fideos. El abismo entre la agenda de la dirigencia y las necesidades reales del pueblo trabajador se agiganta con cada una de estas cumbres diseñadas exclusivamente para la perpetuación en el poder.

Queda por ver si esta foto de aparente unidad logrará frenar el avance del proyecto oficialista o si terminará siendo otra postal de un fracaso anunciado. El justicialismo juega sus últimas fichas para no quedar marginado del tablero nacional. Si el Gobierno logra juntar los votos para derogar las primarias, Kicillof, Massa y Máximo tendrán que explicarles a sus tropas cómo perdieron la única llave que garantizaba la paz armada.