La juventud le suelta la mano a Javier Milei ante la asfixia económica.

La mística de las redes sociales que catapultó a Javier Milei a la Casa Rosada atraviesa su peor momento frente a una realidad que no perdonas. Los jóvenes que otrora militaban la motosierra como una gesta épica descubren hoy que el recorte destruyó sus propias expectativas mientras caminan las calles de Buenos Aires.

El desánimo generacional avanza a pasos agigantados entre las nuevas generaciones que sufren salarios de miseria y una precariedad laboral insostenible. La promesa de movilidad social ascendente naufragó definitivamente en medio de tarifazos impiadosos que ahogan cualquier proyecto de vida independiente.

Desde las universidades hasta los barrios del conurbano, el hartazgo con los discursos vacíos y la soberbia oficialista destruyó el blindaje ideológico. El romance virtual llegó a su fin al comprobar que los únicos beneficiados por este modelo son los lobbistas y los amigos del poder.

Los intentos del oficialismo por maquillar la hemorragia electoral con ejércitos de trolls financiados chocan contra el termómetro inclemente de la calle. La traición a las bases juveniles deja al desnudo un relato que se sostiene únicamente a base de gritos y likes artificiales.

La crisis socioeconómica no discrimina y golpea con extrema dureza a una juventud que ve cómo el Estado se retira de todo menos de proteger privilegios. El espejismo de la libertad económica se transformó en una pesadilla donde alquilar un departamento o estudiar se convirtió en un lujo inaccesible.

Las proyecciones electorales de La Libertad Avanza crujen fiero ante la pérdida de este bastión estratégico que supo ser el motor principal de su victoria. El descontento popular no se frena con conferencias de prensa marketineras ni con relatos de cartón pintado en las pantallas.

Los operadores de turno intentan mirar para otro lado mientras la bronca acumulada amenaza con llevarse puesta la estructura política tradicional. La desconexión con el país real condena a la cúpula gobernante a un aislamiento absoluto frente a las urgencias de los ciudadanos de a pie.

Si la corporación política no registra que el margen de tolerancia social llegó a cero, el estallido generalizado será la única respuesta posible. El despertar de los jóvenes marca el inicio del fin para un experimento que prometió el cielo y terminó entregando cenizas.

Lo que tenés que saber sobre el desplome del voto joven