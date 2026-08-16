Tierra, Techo y Trabajo en la agenda papal: la carta de la UTEP que enciende las alarmas en el Gobierno.

la rosca de los movimientos populares demostró que no descansa y comenzó a preparar el terreno para blindar a los sectores más postergados frente a la avanzada del modelo libertario. A través de una carta formal enviada a la Santa Sede, los popes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) salieron a marcarle la cancha al poder político y buscaron el paraguas protector del Vaticano de cara a la inminente gira del Papa León XIV por la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

Lejos de quedarse de brazos cruzados mientras las medidas de ajuste asfixian a los barrios populares, los dirigentes firmantes —Alejandro Gramajo (secretario general de la UTEP) y Sergio Alejandro Sánchez (presidente de la FACCyR)— le extendieron una invitación formal al Pontífice para que conozca de primera mano el barro, la miseria y la organización comunitaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El documento enviado al Vaticano —con destino directo al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que comanda el cardenal Michael Czerny— no escatima definiciones filosas contra el rumbo económico del Gobierno nacional. En la misiva, los sectores vulnerables alertaron sobre el retorno de valores que subordinan la dignidad humana a las exigencias del mercado financiero y del "dios dinero", advirtiendo que la pobreza estructural y el desamparo en los comedores populares del conurbano profundo ya no se aguantan más.

Las tres propuestas para la agenda papal y la presión diplomática

Para contrarrestar el relato oficial y mostrar la cara más dura de la crisis, las organizaciones le propusieron a la Santa Sede tres escenarios posibles de actividad para incluir en el itinerario papal:

Gran Asamblea de las 3T: Un encuentro masivo en la sede central de la UTEP bajo la consigna histórica de "Tierra, Techo y Trabajo". Recorrida por un centro de reciclado: Una visita a las plantas de la Ciudad de Buenos Aires donde operan los cartoneros para visibilizar el sistema de inclusión social y la economía circular. Caminata por un barrio popular del AMBA: Un itinerario a pie por una villa del conurbano para tomar contacto con los comedores comunitarios, centros de salud y proyectos de hábitat.

Mientras los operadores de la Casa Rosada y la Cancillería intentan acomodar la agenda protocolar para evitar dolores de cabeza diplomáticos y fotos incómodas, la jugada de la UTEP —a la que se suma la gestión paralela de la CGT para obtener una audiencia propia— demuestra que la calle sigue movilizada. La visita de León XIV se perfila de este modo como el escenario de una batalla campal por el sentido social de la crisis, donde los movimientos populares no están dispuestos a regalar ni un solo metro de protagonismo político.

Las claves de la misiva de los movimientos sociales