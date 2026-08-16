El último pacto con Jorge: la trama oculta para ver a Messi en Newell’s y el tiro del final

La rosca alrededor de Lionel Messi nunca fue una cuestión puramente deportiva; en el AMBA y en los pasillos de AFA saben bien que cada movimiento de la familia implicó negociaciones de alto voltaje. Cuando el capitán agitó sus brazos hacia el palco dirigiéndose a Antonela Roccuzzo con el famoso “Ya está, ya está”, el alivio no solo cerró las heridas de Brasil 2014 y Rusia 2018. También liberó la pesada carga de Jorge Messi, su mejor amigo y apoderado, el hombre que bancó los trapos desde las inferiores de Barcelona hasta Comodoro Py y la Hacienda española.

Las travesías del clan nunca borraron el cordón umbilical con Rosario. Mientras la política santafesina intentaba sin éxito frenar el descontrol territorial de los narcos, en el Coloso Marcelo Bielsa la dirigencia operaba en las sombras. A pesar de sus obligaciones como padre y administrador de la carrera de su hijo, Jorge nunca dejó de estar empapado sobre la realidad de Newell’s. Incluso, el patriarca gestionó en 2015 un sponsoreo clave con la marca de las tres tiras para oxigenar las arcas de la Sociedad Civil.

Los puentes entre la conducción del club y el departamento porteño donde operaba el círculo de confianza del '10' siempre se mantuvieron calientes. Un histórico dirigente con horas de vuelo en la rosca rosarina admitió en reserva las charlas informales: “Era tan hincha como cualquiera. Ha compartido asados en los parrilleros del club y hasta vio partidos en el palco. Comentaba los cambios y festejaba como cualquiera. Lo he escuchado hablar de Newell’s en medio de un Mundial, dando algún punto de vista de la gestión o sugiriendo algún técnico”.

El operativo para repatriarlo tuvo su ventana histórica de oportunidad en 2023, justo al terminar el vínculo con París Saint-Germain. El momento en que más cerca estuvo Lionel de ponerse la camiseta de sus amores fue a mediados de 2023, cuando concluyó su contrato con París Saint Germain. La mesa estaba servida para que jugara la Copa Sudamericana bajo el mando de Gabriel Heinze, antes de mudar sus pertenencias al Inter Miami de la MLS.

El balazo que frenó el sueño

El plan de desembarco en el fútbol argentino terminó estallando por la realidad social de una provincia castigada por el delito. El hecho de inseguridad que sufrió el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo modificó completamente el plan. Catorce disparos contra el local de José Roccuzzo y un mensaje mafioso contra el '10' forzaron a Karina y a toda la cúpula familiar a archivar el sueño por razones de seguridad colectiva.

Recientemente, el suegro del capitán reapareció públicamente para evaluar las medidas de control estatal en la región. “La situación cambió mucho, hoy los barrios están tranquilos”, aseguró José Roccuzzo en un acto institucional, abriendo un asterisco político sobre las garantías del territorio. Sin embargo, en el entorno de la Selección Argentina saben que la cautela prima sobre cualquier impulso emocional.

Las fricciones con la masa social también tuvieron sus momentos de tensión por la exposición mediática del crack. Aunque paralizó la ciudad en la despedida de Maxi Rodríguez y homenajeó a Diego Maradona con la emblemática prenda de 1993, en Estados Unidos el rosarino optó por no alimentar falsas expectativas. Desde hace un tiempo, Lionel entendió que el destino no dependía pura y exclusivamente de sí mismo, por lo que dejó de hacer referencias públicas a su sueño trunco de jugar en Newell’s.

La última estrella en el cielo

El fallecimiento de su padre Jorge Messi reconfigura de manera definitiva el tablero emocional y las decisiones patrimoniales de la familia. Sin la presencia de su pilar fundamental en las negociaciones con AFA, empresas multinacionales y dirigentes de Liga Profesional, el rosarino enfrenta el duelo más complejo de su vida. Un golpe devastador comparable únicamente al vacío que dejó la partida de su abuela Celia, la persona que lo acompañaba a la cancha en el Club Grandoli.

En la interna del Parque Independencia no faltan quienes creen que este triste desenlace podría encender la chispa de una última locura deportiva. Sin la presión de los negocios globales y como un homenaje explícito a la memoria del hombre que soñaba con verlo pisar el césped del Coloso, la puerta rojinegra vuelve a estar entornada. Si el '10' decide regalarse un último capítulo, la dedicatoria final tendrá destino de cielo y sello rojinegro.