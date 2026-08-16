El círculo rojo busca heredero: Monzó, la chequera de Brito y la pantalla de Hadad para el recambio 2027.

la rosca política argentina huele a desesperación y a guita fuerte de cara al recambio presidencial de 2027. Los dueños de la Argentina ya le bajaron el pulgar a la imprevisibilidad de la experiencia libertaria y comprendieron rápidamente que el experimento de Javier Milei no garantiza estabilidad ni previsibilidad a largo plazo.

Al mismo tiempo, consideran que el eventual regreso de Axel Kicillof o del peronismo tradicional representa una pesadilla inaceptable para sus negocios. Ante este dilema, el círculo rojo encendió las máquinas de su laboratorio electoral.

El arquitecto detrás de esta maquinaria de ingeniería política no es ningún novato en el arte de la negociación. Emilio Monzó, el histórico operador del macrismo, es el cerebro encargado de digitar a los nuevos "outsiders" de traje y corbata.

Para ello, estructuró una mesa chica integrada por viejos zorros de la rosca como Nicolás Massot, Diego Bossio y Bruno Screnci, con el objetivo de fabricar un producto predecible que capte al 30% del electorado harto de los gritos y la polarización extrema.

El banquero, el dueño de los medios y el atajo de la Boleta Única

El primer ensayo de este laboratorio político se enfoca en la figura del mandamás del Banco Macro y ex presidente de River Plate, Jorge Brito.

El empresario empezó a sonar como la opción "de centro" y "racional" que reclama el mercado, desplegando sus dotes de rosquero en reuniones secretas con intendentes bonaerenses, incluidos dirigentes del conurbano y la zona norte como Soledad Martínez y Ramón Lanús.

Pero la mesa de Monzó no pone todos los huevos en la misma canasta y ya tiene un plan B con idéntico poder de fuego. El nombre del empresario de medios Daniel Hadad, creador de Infobae, aparece como el salvavidas mediático.

Hadad comenzó a transitar estudios de televisión ensayando discursos antigrieta y midiendo la temperatura social con coqueteos dirigidos al electorado. La sintonía quedó expuesta cuando el propio Hadad elogió públicamente al banquero al afirmar en prime time que "Brito sería un gran candidato", consolidando el pacto entre el periodismo hegemónico y el poder financiero.

Las claves del plan para la sucesión presidencial