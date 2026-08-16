Rutas paradas, votos comprados: Sadir, Rovira, Jaldo y Sáenz recibieron giros milmillonarios de Javier Milei.

Los pasillos del Congreso y de los tribunales de Comodoro Py huelen a pólvora tras la radicación de una contundente denuncia penal que salpica directamente al Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, a quien los denunciantes no dudaron en calificar en el escrito como un "cuevero de baja monta".

La investigación, recaída en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, apunta a la supuesta existencia de un mecanismo extorsivo y de cohecho institucional: el desvío systematically planificado de la caja del impuesto al combustible —un fondo asignado por ley a la infraestructura vial— para saldar favores políticos con las provincias.

En total, las planillas bajo sospecha contabilizan más de $33.786 millones girados durante tres votaciones parlamentarias decisivas.

La "cartelera de precios" y el cronograma del quórum

La ingeniería expuesta en el expediente judicial sugiere que la lealtad legislativa de los bloques de los gobernadores tuvo un cronograma de desembolsos sincronizado al minuto con el tablero del recinto: