Anacleto, hombre de Sturzenegger, arruina a Gimnasia: ahora echó al portero de la escuela Favaloro

La tensión escaló a niveles insospechados en las entrañas de la histórica institución tripera, desatando un verdadero escándalo en el corazón del predio El Bosquecito.

La comunidad educativa de la escuela primaria "Dr. René G. Favaloro", perteneciente al Club Gimnasia y Esgrima La Plata, estalló de furia tras confirmarse una pésima noticia.

El sorpresivo despido de un histórico portero encendió la mecha de un conflicto que amenaza con paralizar por completo las actividades del establecimiento ubicado en la intersección de las calles 58 y 123.

Los pasillos pasaron de las risas infantiles a los gritos de reclamo en cuestión de horas.

El apuntado por la guadaña institucional es José Antonio Mendoza, un trabajador que dedicó gran parte de su vida a mantener el orden y cuidar a los alumnos.

Su figura se había convertido en un pilar afectivo invaluable para cientos de chicos y padres que transitan diariamente por la zona.

La cruel desvinculación cayó como un baldazo de agua helada sobre las familias que no logran comprender tamaña decisión por parte de las autoridades.

El dolor por la partida forzada de un empleado tan querido movilizó a toda la comunidad escolar sin distinciones.

Los motivos esgrimidos por la dirigencia para justificar el despido generaron aún más indignación y rechazo absoluto entre los frentistas platenses.

A través de una fría carta documento fechada el último 7 de agosto, la escuela fundamentó la salida alegando supuestas llegadas tarde e incumplimiento de órdenes.

El entorno del portero desmintió categóricamente estas graves acusaciones administrativas, asegurando que se trata de una maniobra repudiable para sacarse de encima a un trabajador leal.

Las excusas burocráticas chocan de frente con el cariño incondicional que le profesan las familias.

Sin embargo, el despido del histórico celador parece ser apenas la punta del iceberg de una crisis estructural mucho más profunda.

Docentes y allegados denuncian que la institución atraviesa un severo conflicto relacionado con el pago atrasado de los salarios correspondientes al personal.

La asfixia económica sobre los trabajadores destapa una gestión deficiente que pone en riesgo la supuesta educación integral y de excelencia que promociona el club.

El malestar salarial corroe los cimientos de una entidad que debería ser un verdadero ejemplo social en la región.

La gravedad del asunto obligó a la intervención directa de las autoridades provinciales para intentar destrabar el conflicto económico que castiga a los docentes.

Se convocó a una audiencia urgente en las dependencias del Ministerio de Trabajo, buscando respuestas concretas para las familias afectadas.

El faltazo de los representantes de Gimnasia a la conciliación obligatoria representó una verdadera bofetada al respeto institucional y a los derechos laborales.

Esta insólita actitud evasiva no hace más que multiplicar la bronca y la enorme incertidumbre en los pasillos educativos de El Bosquecito.

Frente a este penoso escenario de abandono dirigencial, los padres y alumnos comenzaron a organizarse para exigir la inmediata reincorporación del querido portero.

Las convocatorias y enérgicas protestas se hacen sentir con fuerza en las puertas del predio escolar, reclamando explicaciones claras y el cese de los atropellos.

La movilización de la comunidad educativa exige respuestas urgentes e indeclinables por parte de una comisión directiva que parece haberle dado la espalda a su propia gente.

No están dispuestos a permitir que el hilo se corte siempre por lo más delgado.

La cuota que pagan los padres por cada uno de los 450 alumnos de la escuela René Favaloro es de $470.000. No se trata de un colegio barato. En total recaudaría unos 211 millones de pesos mensuales, solo en cuota. Además, cuenta con un subsidio estatal del 60% de sus gastos totales. Nunca antes las autoridades del club mostraron problemas graves con este estandarte educacional del triperío platense.

La capital provincial necesita instituciones serias que no jueguen perversamente con el sustento de las familias platenses.

El futuro de la escuela "Dr. René G. Favaloro" pende de un hilo mientras las altas autoridades del Lobo continúan sumidas en un silencio atroz.

Las próximas horas serán totalmente determinantes para saber si habrá marcha atrás con el despido o si el conflicto estallará en los tribunales.

La falta de empatía institucional destruye el sentido de pertenencia tripero que tanto pregonan los dirigentes en cada multitudinaria asamblea de socios.

La comunidad exige masivamente que se respete a los incansables trabajadores que día a día sostienen la verdadera identidad del club.

La carta de los padres

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE GELP

Sr. Carlos Alberto Anacleto

Presidente del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

S / D_________________________________________

De nuestra mayor consideración:

Las madres, padres, alumnas y alumnos de la comunidad educativa queremos dirigirnos a usted ante la situación que atraviesa José XX, integrante del personal de la institución.

Consideramos necesario hacer pública nuestra preocupación porque conocemos su desempeño cotidiano y entendemos que algunas de las afirmaciones contenidas en el telegrama de despido no se corresponden con la experiencia que tenemos quienes concurrimos diariamente a la institución.

Como familias y estudiantes, hemos podido observar durante años su comportamiento y su desempeño cotidiano. Queremos destacar especialmente su puntualidad, el respeto por los horarios establecidos y la responsabilidad con la que cumple sus tareas.

También consideramos ejemplar la cordialidad, el respeto y la disposición con los que atiende diariamente a las familias, a las alumnas y a los alumnos. Son conductas que hemos podido comprobar personalmente y que forman parte de nuestra experiencia cotidiana dentro de la institución.

Por ese motivo, nos preocupa que el telegrama de despido contenga afirmaciones y atribuciones que, desde nuestra experiencia directa, consideramos falsas, injustas o alejadas de la realidad que conocemos.

No pretendemos desconocer las facultades que correspondan a las autoridades ni interferir en las decisiones institucionales. Pero consideramos fundamental distinguir entre una afirmación y un hecho comprobado.

Si existen hechos que fundamenten las afirmaciones realizadas en el telegrama de despido, solicitamos que sean precisados, acreditados y debidamente esclarecidos. La verdad debe surgir de los hechos y de las pruebas, y no solamente de afirmaciones contenidas en una comunicación.

Desde nuestra perspectiva, las afirmaciones incluidas en el telegrama resultan especialmente preocupantes porque no se corresponden con la conducta que hemos observado cotidianamente en José XX.

Asimismo, nos preocupa que tales afirmaciones puedan estar siendo utilizadas como fundamento para evitar el reconocimiento íntegro de los derechos laborales que le correspondan y generar un perjuicio económico y laboral para nuestro querido José XX.

Por ello, solicitamos que el contenido del telegrama sea revisado con especial atención y que cada una de las imputaciones allí formuladas sea confrontada con hechos concretos, pruebas y antecedentes verificables.

No consideramos justo que afirmaciones que, desde nuestra experiencia, entendemos que no reflejan la realidad puedan convertirse en el fundamento para perjudicar los derechos de una persona que durante años ha cumplido sus tareas con responsabilidad, puntualidad y cordialidad.

No solicitamos privilegios para José XX. Solicitamos que su trayectoria y su comportamiento cotidiano también sean considerados.

Quienes formamos parte de la comunidad educativa podemos dar cuenta de su puntualidad, respeto por los horarios, responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas, trato cordial con las familias, respeto hacia las alumnas y los alumnos y disposición para atender las necesidades cotidianas de la comunidad.

Consideramos que estos aspectos no pueden ser ignorados al momento de evaluar integralmente una situación que puede tener consecuencias laborales y personales de enorme importancia.

En este momento creemos necesario recordar los principios asociados al legado del Dr. René Favaloro: ética, honestidad, verdad, responsabilidad, respeto por la dignidad humana, equidad, solidaridad, compromiso social, vocación de servicio y humildad.

Estos valores adquieren especial significado cuando una decisión institucional puede afectar profundamente la vida y la dignidad de una persona.

La ética exige responsabilidad.

La verdad exige comprobar los hechos.

La justicia exige escuchar a todas las partes.

El respeto exige preservar la dignidad de cada persona.

Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente al Sr. Carlos Alberto Anacleto que revea la situación de José XX, analice nuevamente los fundamentos expresados en el telegrama de despido y considere la realidad que quienes integramos la comunidad educativa conocemos de manera cotidiana.

Solicitamos que se revisen especialmente las afirmaciones que consideramos inexactas, injustas o alejadas de los hechos que hemos podido observar personalmente.

No pedimos un trato preferencial.

Pedimos que se reconsidere la decisión a la luz de todos los elementos disponibles.

Creemos que todavía existe la posibilidad de revisar, dialogar y encontrar una solución justa, evitando que una decisión basada en hechos que consideramos cuestionables produzca un perjuicio que pueda ser irreparable.

Por ello, apelamos a su responsabilidad y sensibilidad y solicitamos expresamente que se revea la situación laboral de José XX y se evalúe la posibilidad de dejar sin efecto la decisión adoptada, si del análisis de los hechos y las pruebas surge que corresponde hacerlo.

Porque revisar una decisión no significa debilidad.

También puede significar tener la grandeza de analizar nuevamente los hechos y buscar un camino más justo.

Que la ética, la verdad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana sean los principios que orienten esta decisión.

Madres, padres, alumnas y alumnos de la comunidad educativa. Gimnasia y Esgrima de La Plata

Quién es Carlos Anacleto

Carlos Anacleto asumió como presidente del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata a fines de noviembre de 2025, representando a la lista "Usina Tripera". Desde su etapa como candidato y durante sus primeros meses de gestión, su figura ha estado atravesada por varias polémicas, conflictos internos y cuestionamientos por parte de los socios y del ámbito deportivo nacional.

1. Impulso a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)

El mayor foco de conflicto durante el inicio de su presidencia en 2026 fue su postura favorable hacia el ingreso de capitales privados al fútbol argentino, coqueteando con el modelo de las SAD.

Reuniones con inversores extranjeros: Anacleto admitió públicamente haber llevado a las instalaciones del club (como Estancia Chica y el estadio del Bosque) al empresario estadounidense Foster Gillett, con el objetivo de negociar inversiones millonarias a cambio de derechos de TV, tierras y venta de jugadores.

Conflicto político interno: Su proyecto estuvo estrechamente vinculado a su relación con Federico Sturzenegger. Esta alianza generó una crisis interna tan profunda que agrupaciones opositoras impulsaron la desafiliación de Sturzenegger en plena disputa por la privatización, reafirmando que el club pertenece a los socios.

Retractación obligada: Ante el fuerte rechazo de la masa societaria y la rotunda negativa del Comité Ejecutivo de la AFA a aceptar las SAD, Anacleto tuvo que dar marcha atrás con su iniciativa y salir a declarar que Gimnasia "nunca será privado" para calmar la tensión.

2. Declaraciones a favor de Estudiantes de La Plata

En medio del debate por la llegada de capitales privados y la modernización del club, Anacleto realizó declaraciones que generaron un profundo malestar en la hinchada del "Lobo". Al justificar su búsqueda de organización financiera, elogió abiertamente al clásico rival, afirmando: "Tengo muchos amigos en Estudiantes, están organizados, tienen un trabajo, hay que sacar cosas positivas. [...] Vamos a ser claros: ellos están haciendo mejor las cosas que nosotros".

3. Escándalo y violencia en la Asamblea de 2025

Antes de ganar las elecciones, el clima político institucional llegó a un punto crítico durante la Asamblea Ordinaria de octubre de 2025, en la que se evaluaba la gestión del entonces presidente Mariano Cowen.

La jornada terminó en un caos absoluto, con agresiones a los dirigentes salientes, insultos y revoleo de sillas.

Si bien Anacleto condenó enfáticamente la violencia y aseguró que hubo "infiltrados", él y su agrupación ("Usina Tripera") fueron los principales encargados de rechazar el presupuesto y la memoria de la gestión saliente. Desde el oficialismo de aquel entonces y algunos sectores de la política del club, se lo señaló por haber contribuido al clima de alta confrontación y haber "echado nafta al fuego" de cara a las elecciones.