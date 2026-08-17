El maquillaje del IPC: el truco oficial con la canasta vieja para disimular la inflación

El termómetro de los precios volvió a recalentarse en el AMBA y dejó al descubierto una maniobra contable que favorece el relato de la Casa Rosada. En esta radiografía económica te contamos cómo la decisión de congelar la encuesta de gastos de 2004 oculta el tarifazo real de los servicios públicos, mientras consultoras privadas demuestran que el costo de vida acumulado en lo que va de 2026 es más alto que el número oficial difundido por el organismo estadístico nacional.

La calle del conurbano no coincide con los despachos porteños. La discusión sobre la medición del IPC se mantiene vigente en julio, cuando dos consultoras privadas calcularon cuánto habría marcado el índice si el Indec usaba la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18 que estaba planificada para empezar a ser utilizada este año en lugar de la estructura vigente de 2004/05 que se decidió mantener en enero de este año. En las góndolas de La Plata o de Lomas de Zamora, el vecino sabe que el changuito no rinde lo que festejan por televisión.

El relato del éxito desinflacionario sufrió un traspié matemático evidente. El punto de partida de esa discusión fue el dato que difundió el Indec para julio. La inflación mensual fue de 2,1% según el Indec, la variación interanual llegó a 33,8% y el acumulado de 2026 alcanzó 19,3%. Con esta cifra se frenó en seco una racha de tres meses consecutivos a la baja en la Argentina.

El desglose técnico de los rubros expone distorsiones notables. Dentro del desglose oficial, el IPC Núcleo registró una suba de 1,8%, los precios Estacionales avanzaron 4,5% y los Regulados aumentaron 2,1%. Mientras el esparcimiento trepó al 5,0%, la ropa bajó 1,3% por el desplome del consumo en el Gran Buenos Aires.

La decisión política de frenar la modernización estadística volvió al centro de la escena bonaerense. En ese marco reapareció un debate metodológico que se instaló a comienzos de 2026. En enero de este año, el organismo proyectó reemplazar la canasta derivada de la encuesta de 2004 por la elaborada con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. Pero el Poder Ejecutivo prefirió cajonear el cambio para evitar que los tarifazos peguen de lleno en el índice general.

Las diferencias de ponderación entre ambos esquemas explican el motivo del cerrojo oficial. Entre las variaciones más marcadas que diferencian a las dos canastas, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles pasaba de representar el 9,4% de la canasta a 14,5%. Transporte subía de 11% a 14,3%. Por el contrario, la comida caía del 26,9% al 22,7%, licuando el peso de los alimentos.

El bolsillo metropolitano mutó drásticamente en dos décadas. Ese esquema daba lugar a una hipótesis central. Si los servicios subían más que los bienes, una canasta actualizada, con mayor peso de rubros vinculados a servicios, podía arrojar una inflación superior a la que medía el índice viejo. El mes pasado sirvió como el experimento perfecto para confirmar esta sospecha en los mostradores.

Servicios calientes y canasta vieja

Los números que maneja el sector privado desmienten la calma técnica oficial. La consultora LCG hizo una simulación con ese criterio. A partir de ese ejercicio inverso, calculó que el cambio en la estructura de ponderadores, con el paso de ENGHo 2004/05 a ENGHo 2017/18, habría dejado una inflación de 2,5% en julio. Con servicios subiendo al 3,1%, la vieja fórmula subestimó el golpe tarifario.

El impacto sobre el arrastre de todo el período es todavía más contundente. La estimación de LCG también modificó el acumulado anual. Con la canasta actualizada, el mismo período arrojó 21,3%. El dibujo estadístico le permitió al Palacio de Hacienda mostrar dos puntos menos en el tablero general de 2026.

Otra firma de la city porteña aportó matices sobre la foto mensual, pero confirmó la trampa de fondo. La otra estimación quedó a cargo de Equilibra. Según esa consultora, la inflación del mes fue de 2,1% tanto con el IPC vigente basado en ENGHo 2004/05 como con el IPC actualizado sustentado en ENGHo 2017/18. El empalme arrojó paridad transitoria en el registro de treinta días.

Sin embargo, cuando se mira la película completa, la brecha salta a la vista. Equilibra sí encontró diferencias en la evolución acumulada del año. Su estimación indicó que la inflación de 2026 habría sido de 20,5% con la canasta nueva, en lugar del 19,3% que marcó el esquema actual. Ningún cálculo privado convalida el optimismo del Ministerio de Economía.

La brecha oculta del año

Las divergencias entre los analistas no ocultan la conclusión compartida por el mercado. La divergencia entre las dos consultoras apareció entonces en dos planos. En ese tramo, ambas coincidieron en que la ENGHo 2017/18 arrojaba una inflación acumulada más alta que la del índice vigente, aunque con una magnitud distinta. La realidad del usuario de luz y gas no entra en la planilla oficial.

La maniobra técnica mantiene atada la credibilidad pública a una canasta armada hace más de 20 años. Ese contraste quedó montado sobre una misma referencia oficial. El resultado de 2,1% quedó así como la cifra oficial del mes, mientras las simulaciones privadas trazaron escenarios alternativos sobre cuánto habría cambiado la medición con otro esquema de ponderadores. Un artilugio para frenar el reclamo de las paritarias.

El encarecimiento de la vida cotidiana en la Provincia de Buenos Aires viaja a una velocidad distinta a la del termómetro estatal. También quedaron a la vista las diferencias de lectura sobre el efecto de una canasta con mayor peso de servicios. En julio, de acuerdo con los datos usados por LCG, los servicios avanzaron 3,1% y los bienes 1,6%. Con boletas que asfixian a la clase media, el Gobierno prefiere medir consumos del pasado antes que blanquear el costo real del presente.