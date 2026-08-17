Passaglia exhibió una moto triturada en el Malba para seducir al círculo rojo y exportar el ajuste a la Provincia

La rosca política y empresarial quedó completamente descolocada ante una escena bizarra en pleno coqueto foro de debate porteño. En el marco del evento Democracia y Desarrollo, realizado en el exclusivo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, decidió que los discursos tradicionales no alcanzaban y subió hierros torcidos al escenario: exhibió impúdicamente los restos de una motocicleta decomisada por circular con el escape adulterado.

La maniobra de impacto visual eclipsó a sus pares conurbanos en la pasarela mediática. Passaglia compartió panel con figuras como Pablo Javkin, Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Fernando Gray, quienes observaron atónitos la insólita puesta en escena destinada a seducir a los siempre cautelosos inversores del mercado corporativo nacional.

El orden urbano como carnada corporativa

Si bien la excusa oficial fue exponer la severa política municipal contra el ruido molesto de los escapes libres —convertidos en el nuevo enemigo público local—, el mensaje de fondo apuntó directamente a la billetera de los magnates que seguían la exposición.

“Sin confianza no hay inversiones; y sin inversiones no hay desarrollo”, disparó el jefe comunal nicoleño ante la atenta mirada de la dirigencia empresarial.

Para el jefe comunal, la previsibilidad y la atracción de capitales no dependen en forma exclusiva de las variables macroeconómicas que maneja el Ejecutivo nacional. La gestión diaria del Estado local, la simplificación administrativa, las reglas claras y una drástica reducción de tasas para aliviar la carga sobre vecinos y grandes contribuyentes constituyen la verdadera carnada para el establecimiento corporativo.

La batalla legislativa para exportar el modelo

La cruzada contra los infractores del asfalto fue la punta de lanza de un relato centrado en la eficiencia presupuestaria. El dato que verdaderamente generó murmullos entre los intendentes presentes fue el tamaño de la planta estatal de San Nicolás: apenas 490 empleados permanentes para una población superior a los 170.000 habitantes, lo que arroja un ratio de tres trabajadores municipales cada mil ciudadanos.

Mientras el intendente paseaba la chatarra por la capital, la estrategia política sumaba un brazo clave en la Legislatura bonaerense. Su hermano y socio político, el diputado provincial Manuel Passaglia, empuja un proyecto de ley para endurecer las sanciones viales en todo el territorio bonaerense.

La iniciativa busca facultar legalmente la confiscación y posterior destrucción de rodados con escapes libres o no homologados, replicando el esquema de compactación en cada distrito de la provincia.

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