La cúpula de la CGT se abraza a Daniel Hadad en busca de un salvavidas electoral frente al avance libertario

El ecosistema peronista sigue sin brújula y la rosca sindical no para de buscar un salvavidas electoral de cara a los próximos comicios. En los pasillos de la central obrera la desesperación es palpable: ante la orfandad de liderazgos en el justicialismo, los caciques gremiales han fijado sus ojos en el histórico empresario de medios Daniel Hadad, cuyo acercamiento al escenario político empieza a ser visto como una alternativa concreta frente al gobierno libertario.

La cita que marcará el pulso de esta alianza se llevará a cabo este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Bajo la excusa oficial de presentar un cortometraje generado con inteligencia artificial sobre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento impulsado por el portal Infobae, el establishment político, judicial y mediático montará una pasarela donde los jerarcas sindicales buscarán sentarse en la mesa chica.

Los rostros de la cúpula y el guiño a los gobernadores

En la primera fila del evento en la UBA está confirmada la presencia de los dirigentes Jorge Sola y Cristian Jerónimo, además del influyente titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, considerado el histórico diplomático de las sombras de la central.

Tras descartar anteriores acercamientos mediáticos que no prosperaron —como los coqueteos con el telepastor Dante Gebel—, la conducción gremial apuesta sus fichas a la proyección de Hadad, quien en sus últimas intervenciones públicas cuestionó con dureza a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, aunque cuidándose de preservar la figura del presidente Javier Milei.

En paralelo a estas gestiones en la capital porteña, y ante la falta de definiciones claras por parte del peronismo bonaerense referenciado en Axel Kicillof, la cúpula sindical reconstruyó puentes con los gobernadores del interior que habían respaldado iniciativas de flexibilización laboral.

La nómina de "perdonados" incluye a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), articulando una red de lealtades futuras tras adjudicarse como victoria política la caída de la ley de Tierras.

Mobilización callejera como medida de presión

Para evitar perder la representación en la calle mientras se cierran los acuerdos en los salones porteños, la maquinaria sindical alista una importante movilización para el próximo 20 de agosto. Según trascendió desde la central obrera, la intención es inaugurar un esquema de protestas mensuales orientadas hacia el Ministerio de Economía, levantando la bandera de rechazo al endeudamiento y al ajuste fiscal para medir el humor social y mantener la combatividad de sus bases.

Claves de la Noticia