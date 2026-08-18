Santilli se rindió ante Karina Milei y selló la alianza del PRO con La Libertad Avanza.

La desesperación electoral comenzó a hacer estragos en las filas del partido fundado por Mauricio Macri, donde el sálvese quien pueda se transformó en la regla general. Lejos de las viejas banderas republicanas, figuras destacadas del espacio amarillo comenzaron a golpear las puertas de la Casa Rosada para integrarse al armado territorial del presidente Javier Milei.

El movimiento más drástico de esta reconfiguración política lo encabeza el legislador nacional Diego "El Colo" Santilli, quien ya firmó su rendición incondicional.

Habituado a las negociaciones de cúpula, el exvicejefe de Gobierno porteño entendió que su continuidad en el escenario bonaerense dependía de pegarse de manera definitiva a la boleta oficialista.

La cumbre secreta en Balcarce 50

El acuerdo se cocinó a fuego lento en los despachos más influyentes de Balcarce 50. En un encuentro reservado bajo estricto hermetismo, Karina Milei recibió al diputado macrista, quien le garantizó respaldo parlamentario y alineamiento político a cambio de no quedar marginado de la contienda electoral en el principal distrito del país.

En la mesa de negociación no faltó el armador libertario Eduardo "Lule" Menem. El operador riojano actuó como nexo estratégico para articular la relación y convencer al entorno presidencial de que sumar al exministro de Seguridad porteño constituía un pragmatismo necesario para ganar musculatura en la Provincia de Buenos Aires.

Grieta en el PRO y la mirada de Mauricio Macri

Aunque desde ambos sectores intentan justificar la jugada bajo el argumento de la "gobernabilidad" y la consolidación de un frente republicano, el pase provocó un fuerte sismo en el núcleo duro del PRO que responde a Mauricio Macri. Desde las gradas, el expresidente observa cómo se vacía la estructura partidaria frente al éxodo de dirigentes hacia las fuerzas del cielo de cara a los comicios legislativos.

El acuerdo convierte a la provincia de Buenos Aires en el laboratorio central del pacto: Karina Milei mantendrá la exclusividad de la lapicera para encabezar las nóminas, mientras que Santilli aportará la logística de fiscalización y el conocimiento territorial en los distritos clave del conurbano.

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